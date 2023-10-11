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Видеомост: Актуальные вопросы энергетики
Видеомост: Актуальные вопросы энергетики
Видеомост Москва — Кишинев — Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 11 октября, в... 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T12:00+0400
2023-10-11T12:00+0400
2023-10-11T12:00+0400
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Как разрешится ситуация с задолженностью "Молдовагаза" в размере 700 млн долларов "Газпрому"? На каком основании молдавское правительство предлагает ее списать? Почему власти Молдовы во всеуслышание заявляют о том, что страна полностью избавилась от поставок российского газа? Почему в Грузии взлетели цены на бензин? Пора ли стране переходить на электромобили? Укрепит ли энергетическую безопасность на Южном Кавказе реализация проекта с прокладкой Черноморского подводного кабеля из Грузии в Европу? С учетом того, что Россия поставляет в Грузию 81% топлива, сохранятся ли такие объемы?Участник в Москве: - главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис МАРЦИНКЕВИЧ. В Кишиневе: - эксперт в сфере энергетики, экс-директор ООО "Молдоватрансгаз" Андрей ДАМАШКАН. В Тбилиси: - вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника ШЕНГЕЛИЯ.
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грузия, новости, энергетика, анонсы , ника шенгелия
грузия, новости, энергетика, анонсы , ника шенгелия
Видеомост: Актуальные вопросы энергетики
Видеомост Москва — Кишинев — Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 11 октября, в 14:00 по тбилисскому времени.
Как разрешится ситуация с задолженностью "Молдовагаза" в размере 700 млн долларов "Газпрому"? На каком основании молдавское правительство предлагает ее списать? Почему власти Молдовы во всеуслышание заявляют о том, что страна полностью избавилась от поставок российского газа? Почему в Грузии взлетели цены на бензин? Пора ли стране переходить на электромобили? Укрепит ли энергетическую безопасность на Южном Кавказе реализация проекта с прокладкой Черноморского подводного кабеля из Грузии в Европу? С учетом того, что Россия поставляет в Грузию 81% топлива, сохранятся ли такие объемы?
- главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис МАРЦИНКЕВИЧ.
- эксперт в сфере энергетики, экс-директор ООО "Молдоватрансгаз" Андрей ДАМАШКАН.
- вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника ШЕНГЕЛИЯ.