https://sputnik-georgia.ru/20231012/283209551.html

НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению – Лавров

НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению – Лавров

Нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно – через многочисленные НПО, действующие в Армении 12.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Россия фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Бишкеке.Как отметил министр, нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно. Данные попытки достигают каких-то результатов, но Россия глубоко убеждена, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных братских отношений с РФ, добавил министр. Лавров в то же время обратил внимание на недавнее интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором тот говорил, в частности, что Армения не меняет свои ориентиры. "Москва надеется, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении", – подчеркнул российский министр.Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена менять внешнеполитический вектор. Он подчеркнул, что Армения "ничего не аннулировала в отношениях с РФ, ниоткуда не выходила".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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