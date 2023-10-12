https://sputnik-georgia.ru/20231012/283209551.html
НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению – Лавров
НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению – Лавров
Нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно – через многочисленные НПО, действующие в Армении 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T10:41+0400
2023-10-12T10:41+0400
2023-10-12T11:38+0400
россия
в мире
новости
армения
ереван
бишкек
никол пашинян
снг
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281526254_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_449b57d4e940bdaaf67c47d66630862f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Россия фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Бишкеке.Как отметил министр, нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно. Данные попытки достигают каких-то результатов, но Россия глубоко убеждена, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных братских отношений с РФ, добавил министр. Лавров в то же время обратил внимание на недавнее интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором тот говорил, в частности, что Армения не меняет свои ориентиры. "Москва надеется, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении", – подчеркнул российский министр.Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена менять внешнеполитический вектор. Он подчеркнул, что Армения "ничего не аннулировала в отношениях с РФ, ниоткуда не выходила".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
ереван
бишкек
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281526254_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_61d90aa3e6306cdf31562834b4d90100.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, армения, ереван, бишкек, никол пашинян, снг, нато, сергей лавров, политика
россия, в мире, новости, армения, ереван, бишкек, никол пашинян, снг, нато, сергей лавров, политика
НАТО пытается продвигать свои интересы в Закавказье через Армению – Лавров
10:41 12.10.2023 (обновлено: 11:38 12.10.2023)
Нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно – через многочисленные НПО, действующие в Армении
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Россия фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Бишкеке.
Как отметил министр, нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно.
"Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы. Да и раньше тоже их там было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и РФ. Как раз наоборот – они нацелены на то, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов США, стран ЕС и НАТО", – отметил Лавров.
Данные попытки достигают каких-то результатов, но Россия глубоко убеждена, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных братских отношений с РФ, добавил министр.
Лавров в то же время обратил внимание на недавнее интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором тот говорил, в частности, что Армения не меняет свои ориентиры.
"Москва надеется, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении", – подчеркнул российский министр.
Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена менять внешнеполитический вектор. Он подчеркнул, что Армения "ничего не аннулировала в отношениях с РФ, ниоткуда не выходила".