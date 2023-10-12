https://sputnik-georgia.ru/20231012/283220085.html
Лавров назвал безысходностью заявление Зеленского о завершающей стадии конфликта
Лавров назвал безысходностью заявление Зеленского о завершающей стадии конфликта
Лавров ответил на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T15:40+0400
2023-10-12T15:40+0400
2023-10-12T16:39+0400
в мире
новости
ереван
украина
сергей лавров
владимир зеленский
мид россии
политика
обострение ситуации вокруг украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0c/283220251_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_1365b2bcdd7a4aac662e39f0a20c5ce8.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. Ранее президент Украины не смог назвать точную дату окончания конфликта, однако текущее состояние на фронте считает "последним сложнейшим периодом". Зеленский признал, что у него и у начальников Вооруженных сил Украины есть страх из-за нехватки ресурсов.По мнению экспертов, украинский лидер говорил о наступательной операции ВСУ, начавшейся в июне 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ереван
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0c/283220251_76:0:1501:1069_1920x0_80_0_0_a88b192c21f6cd7c60ede421e456aca6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, ереван, украина, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, политика, обострение ситуации вокруг украины, россия
в мире, новости, ереван, украина, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, политика, обострение ситуации вокруг украины, россия
Лавров назвал безысходностью заявление Зеленского о завершающей стадии конфликта
15:40 12.10.2023 (обновлено: 16:39 12.10.2023)
Лавров ответил на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности.
"Это признание безысходности… Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее президент Украины не смог назвать точную дату окончания конфликта, однако текущее состояние на фронте считает "последним сложнейшим периодом". Зеленский признал, что у него и у начальников Вооруженных сил Украины есть страх из-за нехватки ресурсов.
По мнению экспертов, украинский лидер говорил о наступательной операции ВСУ, начавшейся в июне 2023 года.