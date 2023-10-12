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Лавров назвал безысходностью заявление Зеленского о завершающей стадии конфликта

Лавров назвал безысходностью заявление Зеленского о завершающей стадии конфликта

Лавров ответил на вопрос о том, как понимать слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ следует трактовать как признание безысходности. Ранее президент Украины не смог назвать точную дату окончания конфликта, однако текущее состояние на фронте считает "последним сложнейшим периодом". Зеленский признал, что у него и у начальников Вооруженных сил Украины есть страх из-за нехватки ресурсов.По мнению экспертов, украинский лидер говорил о наступательной операции ВСУ, начавшейся в июне 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, ереван, украина, сергей лавров, владимир зеленский, мид россии, политика, обострение ситуации вокруг украины, россия