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Основа для третьей мировой закладывается на Балтике

Основа для третьей мировой закладывается на Балтике

2023 год, вопреки всем трепетным надеждам, не принес мира в широком смысле, а стал годом глобальных военных конфликтов, что поползли по карте, как огненный... 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T18:29+0400

2023-10-12T18:29+0400

2023-10-12T18:50+0400

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Пока все неотрывно следили за хроникой внезапно пробудившегося арабо-израильского конфликта, под самым боком России ее замечательные соседи без перерывов на обед и сон продолжали формировать массовое западное сознание, в котором наша страна вновь позиционировалась как явное и неприкрытое зло, пишет колумнист РИА Новости. Восьмого октября новостные ленты Финляндии и Прибалтики — а от них, как по бикфордову шнуру, и всей Европы — полыхнули заголовками формата "Россия взорвала подводный газопровод". Варианты заголовков разнятся, но общий посыл именно таков и не допускает двойственности толкования. Информационные ресурсы Финляндии и Эстонии сообщили, что подводный газопровод Balticconnector, соединяющий две эти страны, получил повреждения неизвестного рода и масштаба. Формулировки давались предельно размытые, понятно было лишь то, что где-то на 77-километровом участке трубопровода произошла разгерметизация трассы и началась утечка газа. Государства Скандинавии и Прибалтики сами по себе невелики, а потому новость ухнула в региональную повестку, как булыжник в стоячее болото, подняв волну с явно различимыми нотками паники. Вал истерики неудержимо катился дальше, и следующим на сцену выпрыгнул Саули Ниинисте, финский президент, утверждавший, что в районе утечки совершенно точно обнаружены некие следы внешнего воздействия. Этот пылающий информационный коктейль довершило сообщение Би-би-си, что разрушена не только труба, но еще и высокоскоростной кабель связи. Чтобы порядком напуганные граждане региона не успели прийти в себя и не начали думать логически, им на голову тут же вылили статью Фрэнка Гарднера из все того же британского издания, который со ссылкой на неких финских силовиков безапелляционно пригвоздил общественное мнение: это все сделали русские в отместку за подрыв "Северных потоков". Здесь сразу бросается в глаза тот факт, что коллективный Запад этим заявлением опровергает свою же версию, которую поначалу активно пропихивали в широкое информационное пространство, якобы это Москва сама взорвала "потоки". Вероятно, профессиональные лжецы западной медийки так торопились, что просто упустили эту простейшую логическую цепочку. Но это не главное. Цирковая пародия на расследование теракта на нитках российских газопроводов идет ни шатко ни валко, более того, ведется оно порознь тремя ближайшими странами, а Россию к процессу и вовсе не допустили. Оно и понятно, того и гляди хмурые русские узнают чего лишнего и начнут возить европейцев носом по батарее и требовать компенсаций. Сценарий происходящего стал понятен вчера, на третий день, когда в процесс включился глава Североатлантического альянса. То есть как минимум возьмет инфраструктуру под прямую военную опеку, а как максимум — нанесет ответный удар. Этот шаблонно-голливудский сценарий мог бы проскочить, если бы не одно большое но в виде нашей памяти. В середине июля мы обсуждали инициативу НАТО, в рамках которой западные вояки, подзуживаемые собственным ВПК, заявили о желании прибрать к рукам всю европейскую энергетическую инфраструктуру. Якобы в рамках ее защиты от российской агрессии. С того момента об успешности чисто рэкетирского отжима критически важного бизнеса ничего слышно не было, но, судя по текущим событиям, частные и государственные владельцы труб и электростанций не пришли в восторг от предложения. Как водится, у всех подобных мероприятий имеется второе дно. НАТО запугивает не только акционеров Gasum и EG Vorguteenus (дочка Eesti Gaas), навязчиво предлагая "крышу". Попутно продолжается накачка общественного сознания, куда зазубренными гвоздями вбивается постулат, что Россия — страна-агрессор, пресловутый плохой парень из любой голливудской киношной поделки. А потому, случись что, нужно без лишних вопросов идти воевать или хотя бы активно донатить. Для начала можно начать делать что-то в пользу Украины, а то государственные бюджеты США и стран ЕС уже подсасывают последние доллары с финансового дна. Идет подготовка к потенциальной большой войне, которая, может быть, и не случится, но лучше заранее подготовить десяток-другой дивизий с правильно настропаленными солдатами. России от этого ни холодно ни жарко. Москва с флегматичностью железного носорога гнет свою геополитическую линию, а вот владельцам европейских заводов, газет и пароходов следует напрячься. Британская The Times, описывая события последних дней, проговорилась и написала, что в водах Балтики атаке подвергся, внимание, уже второй газопровод. Имеющий уши да услышит, благо намек толще некуда.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, в мире, аналитика, политика, финляндия, эстония, саули ниинисте, йенс столтенберг, нато, би-би-си, the times