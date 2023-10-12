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Грузовой состав сошел с рельсов в Армении
Грузовой состав сошел с рельсов в Армении
Движение поезда Ереван-Тбилиси-Ереван временно приостановлено 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T16:02+0400
2023-10-12T16:02+0400
2023-10-12T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу "Южно-кавказской железной дороги".Состав из 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента. Также там были пустые вагоны. Жертв нет. Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней.Проводится расследование причин инцидента. ЮКЖД приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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армения, новости, происшествия, юкжд
Грузовой состав сошел с рельсов в Армении
16:02 12.10.2023 (обновлено: 16:28 12.10.2023)
Движение поезда Ереван-Тбилиси-Ереван временно приостановлено
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу "Южно-кавказской железной дороги".
Состав из 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента. Также там были пустые вагоны. Жертв нет. Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней.
Движение по участку на этот период остановлено, в связи с чем отменены пригородные пассажирские поезда Ереван-Гюмри-Ереван, а также международный рейс Ереван-Тбилиси-Ереван.
Проводится расследование причин инцидента. ЮКЖД приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства.