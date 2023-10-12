https://sputnik-georgia.ru/20231012/gruzovoy-sostav-soshel-s-relsov-v-armenii-283219922.html

Грузовой состав сошел с рельсов в Армении

Грузовой состав сошел с рельсов в Армении

Движение поезда Ереван-Тбилиси-Ереван временно приостановлено 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T16:02+0400

2023-10-12T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу "Южно-кавказской железной дороги".Состав из 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента. Также там были пустые вагоны. Жертв нет. Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней.Проводится расследование причин инцидента. ЮКЖД приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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