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https://sputnik-georgia.ru/20231012/gruzovoy-sostav-soshel-s-relsov-v-armenii-283219922.html
Грузовой состав сошел с рельсов в Армении
Грузовой состав сошел с рельсов в Армении
Движение поезда Ереван-Тбилиси-Ереван временно приостановлено 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T16:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу "Южно-кавказской железной дороги".Состав из 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента. Также там были пустые вагоны. Жертв нет. Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней.Проводится расследование причин инцидента. ЮКЖД приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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армения, новости, происшествия, юкжд
армения, новости, происшествия, юкжд

Грузовой состав сошел с рельсов в Армении

16:02 12.10.2023 (обновлено: 16:28 12.10.2023)
© photo : official site of SCRСовместные показательные тактические учения спасателей МВД РА и ЮКЖД (24 марта 2023). Гюмри
Совместные показательные тактические учения спасателей МВД РА и ЮКЖД (24 марта 2023). Гюмри - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2023
© photo : official site of SCR
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Движение поезда Ереван-Тбилиси-Ереван временно приостановлено
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу "Южно-кавказской железной дороги".
Состав из 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента. Также там были пустые вагоны. Жертв нет. Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней.

Движение по участку на этот период остановлено, в связи с чем отменены пригородные пассажирские поезда Ереван-Гюмри-Ереван, а также международный рейс Ереван-Тбилиси-Ереван.

Проводится расследование причин инцидента. ЮКЖД приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства.
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