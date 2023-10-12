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Ищенко: Ближний Восток захлебнется в конфликтах, а Украина станет не нужна
Ищенко: Ближний Восток захлебнется в конфликтах, а Украина станет не нужна
Если войну в Израиле не погасить, то это может вылиться в совершенно непредсказуемый по объемам и последствиям кризис 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T11:11+0400
2023-10-12T11:11+0400
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Таким мнением в программе "Честная аналитика" поделился политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, Запад сейчас сосредоточит основную помощь Израилю, а Украина окажется в крайне зыбком положении. Почему Израиль разворачивает оборону по всем азимутам? Кто из регулярных армий арабских стран может включиться в конфликт? Что ждет Украину в ближайшем будущем и зачем Франция начала спешно вооружать Армению? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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мультимедиа, видео, политика, аналитика, украина, израиль, ближний восток, видео
мультимедиа, видео, политика, аналитика, украина, израиль, ближний восток, видео
Ищенко: Ближний Восток захлебнется в конфликтах, а Украина станет не нужна
11:11 12.10.2023 (обновлено: 11:43 12.10.2023)
Если войну в Израиле не погасить, то это может вылиться в совершенно непредсказуемый по объемам и последствиям кризис
Таким мнением в программе "Честная аналитика" поделился политолог Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, Запад сейчас сосредоточит основную помощь Израилю, а Украина окажется в крайне зыбком положении.
Почему Израиль разворачивает оборону по всем азимутам? Кто из регулярных армий арабских стран может включиться в конфликт? Что ждет Украину в ближайшем будущем и зачем Франция начала спешно вооружать Армению?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.