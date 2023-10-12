https://sputnik-georgia.ru/20231012/ischenko-blizhniy-vostok-zakhlebnetsya-v-konfliktakh-a-ukraina-stanet-ne-nuzhna-283210124.html

Ищенко: Ближний Восток захлебнется в конфликтах, а Украина станет не нужна

Ищенко: Ближний Восток захлебнется в конфликтах, а Украина станет не нужна

Если войну в Израиле не погасить, то это может вылиться в совершенно непредсказуемый по объемам и последствиям кризис 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T11:11+0400

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Таким мнением в программе "Честная аналитика" поделился политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, Запад сейчас сосредоточит основную помощь Израилю, а Украина окажется в крайне зыбком положении. Почему Израиль разворачивает оборону по всем азимутам? Кто из регулярных армий арабских стран может включиться в конфликт? Что ждет Украину в ближайшем будущем и зачем Франция начала спешно вооружать Армению? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

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