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Китай готов содействовать достижению мира между Израилем и Палестиной
Китай готов содействовать достижению мира между Израилем и Палестиной
Пекин осуждает действия, причиняющие вред гражданскому населению, призывает к скорейшему прекращению огня и возобновлению мирных переговоров 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T21:11+0400
2023-10-12T21:11+0400
2023-10-12T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Китай готов вместе с международным сообществом продвигать мирные переговоры и создавать условия для достижения мира между Израилем и Палестиной, заявил в четверг специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР, Чжай Цзюнь в четверг провел телефонный разговор с замглавы департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Израиля Рафаэлем Харпазом.Как отметил дипломат, "у Китая нет личных интересов в "палестинском вопросе", он всегда выступает на стороне мира, справедливости и беспристрастности"."Китай искренне надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать, и готов работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для достижения мира", – добавил он.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.США толкают Израиль к уничтожению >>Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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в мире, новости, политика, израиль, китай, палестина, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, израиль, китай, палестина, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
Китай готов содействовать достижению мира между Израилем и Палестиной
21:11 12.10.2023 (обновлено: 21:13 12.10.2023)
Пекин осуждает действия, причиняющие вред гражданскому населению, призывает к скорейшему прекращению огня и возобновлению мирных переговоров
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Китай готов вместе с международным сообществом продвигать мирные переговоры и создавать условия для достижения мира между Израилем и Палестиной, заявил в четверг специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на МИД КНР, Чжай Цзюнь в четверг провел телефонный разговор с замглавы департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Израиля Рафаэлем Харпазом.
"Китай осуждает действия, причиняющие вред ни в чем не повинному гражданскому населению, призывает к скорейшему прекращению огня и насилия, а также к возобновлению мирных переговоров на основе плана "Два государства для двух народов", – сказал Чжай Цзюнь.
Как отметил дипломат, "у Китая нет личных интересов в "палестинском вопросе", он всегда выступает на стороне мира, справедливости и беспристрастности".
"Китай искренне надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать, и готов работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для достижения мира", – добавил он.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции