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Осторожно, грипп! Симптомы, профилактика, лечение

Осторожно, грипп! Симптомы, профилактика, лечение

Сезонный грипп – это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире 12.10.2023, Sputnik Грузия

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, существует четыре типа вирусов сезонного гриппа – типы A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни.Для сезонного гриппа характерно внезапное появление высокой температуры, кашель (обычно сухой), головная боль, мышечные боли и боли в суставах, тяжелое недомогание, боль в горле и насморк. Кашель может быть тяжелым и длиться две недели и более. У большинства людей температура нормализуется и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Но грипп может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти, особенно у людей из групп высокого риска.Наиболее эффективным способом профилактики болезни является вакцинация. ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию для следующих групп населения:Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии решил закупить 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа, как и в прошлом году. В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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