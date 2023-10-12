https://sputnik-georgia.ru/20231012/ostorozhno-gripp-simptomy-profilaktika-lechenie-282730650.html
Осторожно, грипп! Симптомы, профилактика, лечение
Осторожно, грипп! Симптомы, профилактика, лечение
Сезонный грипп – это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T20:00+0400
2023-10-12T20:00+0400
2023-10-12T20:01+0400
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, существует четыре типа вирусов сезонного гриппа – типы A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни.Для сезонного гриппа характерно внезапное появление высокой температуры, кашель (обычно сухой), головная боль, мышечные боли и боли в суставах, тяжелое недомогание, боль в горле и насморк. Кашель может быть тяжелым и длиться две недели и более. У большинства людей температура нормализуется и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Но грипп может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти, особенно у людей из групп высокого риска.Наиболее эффективным способом профилактики болезни является вакцинация. ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию для следующих групп населения:Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии решил закупить 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа, как и в прошлом году. В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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всемирная организация здравоохранения, в мире, общество, новости, минздрав, грузия, инфографика, инфографика
всемирная организация здравоохранения, в мире, общество, новости, минздрав, грузия, инфографика, инфографика
Осторожно, грипп! Симптомы, профилактика, лечение
20:00 12.10.2023 (обновлено: 20:01 12.10.2023)
Сезонный грипп – это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, существует четыре типа вирусов сезонного гриппа – типы A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни.
Для сезонного гриппа характерно внезапное появление высокой температуры, кашель (обычно сухой), головная боль, мышечные боли и боли в суставах, тяжелое недомогание, боль в горле и насморк. Кашель может быть тяжелым и длиться две недели и более. У большинства людей температура нормализуется и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Но грипп может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти, особенно у людей из групп высокого риска.
Наиболее эффективным способом профилактики болезни является вакцинация. ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию для следующих групп населения:
беременные женщины на любом сроке беременности
дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет
пожилые люди (старше 65 лет)
люди с хроническими нарушениями здоровья
работники здравоохранения.
Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии решил закупить 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа, как и в прошлом году.
В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.