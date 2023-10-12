https://sputnik-georgia.ru/20231012/semya-zhurnalista-sputnik-postradala-ot-ataki-drona-vsu---pogib-rebenok-283222021.html

Семья журналиста Sputnik пострадала от атаки дрона ВСУ – погиб ребенок

Семья журналиста Sputnik пострадала от атаки дрона ВСУ – погиб ребенок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека, в том числе ребенок, погибли в результате падения беспилотника на частные дома на... 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T17:08+0400

2023-10-12T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Раненными при ударе дрона ВСУ под Белгородом являются журналист Sputnik и его жена, погибла их четырехлетняя дочь, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По его словам, "эта террористическая атака по мирным селам в России, конечно же, предпринята киевским режимом от отчаяния, в ответ на то, что происходит на фронтах"."Мы делаем все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее. Сейчас активно занимаемся, думаем, что можно сделать, решаем, надо ли перевозить раненых в Москву. К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева, нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге", – сказал Киселев.Супруга журналиста Sputnik – сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова, кандидат филологических наук Олеся Акифи. Они с мужем попали в реанимацию, родители Олеси были убиты.Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил Telegram-канале, что три человека, в том числе ребенок, погибли в результате падения беспилотника на частные дома на окраине Белгорода. "Три человека погибли, один из них – маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации", – отметил Гладков.О том, что система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, Гладков сообщил в районе полуночи. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела погибших.Обломками фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько получили повреждения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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