https://sputnik-georgia.ru/20231012/shengeliya-ot-zapreta-na-vyvoz-topliva-iz-rf-postradala-tolko-gruziya-283214600.html

Шенгелия: от запрета на вывоз топлива из РФ пострадала только Грузия

Шенгелия: от запрета на вывоз топлива из РФ пострадала только Грузия

Только Грузия из стран постсоветского пространства пострадала от решения России запретить экспорт бензина и дизеля, так как у остальных действуют договоры с РФ... 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T13:38+0400

2023-10-12T13:38+0400

2023-10-12T13:44+0400

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Об этом заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия в ходе видеомоста Москва — Кишинев — Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики"."После того, как 21 сентября текущего года Россия запретила экспорт нефтепродуктов, это коснулось и Грузии. Отмечу, что РФ не запрещала экспорт в страны, государственные структуры которых имеют договоры с российскими. У грузинской стороны нет официальной госструктуры, которая имела бы возможность или договор с российской стороной. В принципе, вышло так, что только Грузия из стран СНГ пострадала", – подчеркнул Шенгелия.Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию. На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля с начала 2023 года. Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране. Учитывая зависимость от рынка соседней страны, эксперты в Грузии прогнозируют дальнейший рост стоимости топлива в стране, которая и так увеличивается в течение последних недель из-за роста цен на нефть на мировом рынке.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.За первое полугодие 2023 года из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ, топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.

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