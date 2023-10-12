https://sputnik-georgia.ru/20231012/snyato-ogranichenie-na-peredvizhenie-po-rikotskomu-perevalu-dlya-bolshinstva-mashin-283213463.html

Снято ограничение на передвижение по Рикотскому перевалу для большинства машин

Снято ограничение на передвижение по Рикотскому перевалу для большинства машин

Изменения связаны со снижением интенсивного движения, а также с завершением работ по стабилизации склона 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T12:44+0400

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восточная грузия

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Легковые автомобили и пассажирский транспорт с четверга могут передвигаться по Рикотскому перевалу, связывающему Западную и Восточную Грузию, без ограничений, а для машин с прицепом и полуприцепом время передвижения увеличено на четыре часа, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Транспортные средства с прицепом и полуприцепом смогут передвигаться по перевалу Рикоти в период с 21:00 до 07:00 вместо 23:00-05:00. Изменение особого режима передвижения на Рикотском перевале связано со снижением интенсивного движения, а также с завершением работ по стабилизации склона на 149 км дороги и с началом подготовительных строительных работы, говорится в сообщении. При этом продолжится круглосуточный мониторинг ситуации на перевале Рикоти. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичные результаты исследования 10 апреля позволили восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.В настоящее время там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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