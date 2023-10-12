https://sputnik-georgia.ru/20231012/snyato-ogranichenie-na-peredvizhenie-po-rikotskomu-perevalu-dlya-bolshinstva-mashin-283213463.html
Снято ограничение на передвижение по Рикотскому перевалу для большинства машин
Снято ограничение на передвижение по Рикотскому перевалу для большинства машин
Изменения связаны со снижением интенсивного движения, а также с завершением работ по стабилизации склона 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T12:44+0400
2023-10-12T12:44+0400
2023-10-12T12:47+0400
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рикотский перевал
западная грузия
восточная грузия
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Легковые автомобили и пассажирский транспорт с четверга могут передвигаться по Рикотскому перевалу, связывающему Западную и Восточную Грузию, без ограничений, а для машин с прицепом и полуприцепом время передвижения увеличено на четыре часа, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Транспортные средства с прицепом и полуприцепом смогут передвигаться по перевалу Рикоти в период с 21:00 до 07:00 вместо 23:00-05:00. Изменение особого режима передвижения на Рикотском перевале связано со снижением интенсивного движения, а также с завершением работ по стабилизации склона на 149 км дороги и с началом подготовительных строительных работы, говорится в сообщении. При этом продолжится круглосуточный мониторинг ситуации на перевале Рикоти. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичные результаты исследования 10 апреля позволили восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.В настоящее время там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рикотский перевал, западная грузия, восточная грузия, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, рикотский перевал, западная грузия, восточная грузия, департамент автомобильных дорог
Снято ограничение на передвижение по Рикотскому перевалу для большинства машин
12:44 12.10.2023 (обновлено: 12:47 12.10.2023)
Изменения связаны со снижением интенсивного движения, а также с завершением работ по стабилизации склона
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Легковые автомобили и пассажирский транспорт с четверга могут передвигаться по Рикотскому перевалу, связывающему Западную и Восточную Грузию, без ограничений, а для машин с прицепом и полуприцепом время передвижения увеличено на четыре часа, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Транспортные средства с прицепом и полуприцепом смогут передвигаться по перевалу Рикоти в период с 21:00 до 07:00 вместо 23:00-05:00.
Изменение особого режима передвижения на Рикотском перевале связано со снижением интенсивного движения, а также с завершением работ по стабилизации склона на 149 км дороги и с началом подготовительных строительных работы, говорится в сообщении
.
При этом продолжится круглосуточный мониторинг ситуации на перевале Рикоти.
Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичные результаты исследования 10 апреля позволили восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
В настоящее время там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.