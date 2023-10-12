https://sputnik-georgia.ru/20231012/tragediya-na-vostoke-gruzii-molodoy-muzhchina-pogib-vo-vremya-okhoty-283219586.html
Трагедия на востоке Грузии: молодой мужчина погиб во время охоты
Трагедия на востоке Грузии: молодой мужчина погиб во время охоты
Пуля, выпущенная из ружья друга, стала роковой для молодого мужчины 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T15:15+0400
2023-10-12T15:15+0400
2023-10-12T15:55+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_0:198:3000:1886_1920x0_80_0_0_9c01b871fae4890d8945d27aa83da254.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Мужчина 27 лет погиб во время охоты в лесу Сабуе в Кварельском районе, сообщает телекомпания "Формула". Согласно распространенной информации, пуля, выпущенная из охотничьего ружья его друга, попала в мужчину случайно. Раненый погиб на месте.На месте происшествия проводятся следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_203:0:2874:2003_1920x0_80_0_0_02f7e10d989089753eab62165ff1437f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
Трагедия на востоке Грузии: молодой мужчина погиб во время охоты
15:15 12.10.2023 (обновлено: 15:55 12.10.2023)
Пуля, выпущенная из ружья друга, стала роковой для молодого мужчины
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Мужчина 27 лет погиб во время охоты в лесу Сабуе в Кварельском районе, сообщает телекомпания "Формула".
Согласно распространенной информации, пуля, выпущенная из охотничьего ружья его друга, попала в мужчину случайно. Раненый погиб на месте.
На месте происшествия проводятся следственные действия.