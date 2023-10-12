https://sputnik-georgia.ru/20231012/tragediya-na-vostoke-gruzii-molodoy-muzhchina-pogib-vo-vremya-okhoty-283219586.html

Трагедия на востоке Грузии: молодой мужчина погиб во время охоты

Трагедия на востоке Грузии: молодой мужчина погиб во время охоты

Пуля, выпущенная из ружья друга, стала роковой для молодого мужчины 12.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Мужчина 27 лет погиб во время охоты в лесу Сабуе в Кварельском районе, сообщает телекомпания "Формула". Согласно распространенной информации, пуля, выпущенная из охотничьего ружья его друга, попала в мужчину случайно. Раненый погиб на месте.На месте происшествия проводятся следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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