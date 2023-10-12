https://sputnik-georgia.ru/20231012/ubiystvo-14-letney-zamuzhney-devochki--muzh-mat-i-dyadya-zhertvy-otpravleny-za-reshetku-283206029.html

Убийство 14-летней "замужней" девочки – "муж", мать и дядя жертвы отправлены за решетку

Убийство 14-летней "замужней" девочки – "муж", мать и дядя жертвы отправлены за решетку

Обвиняемый в убийстве "жены" заявил в суде, что из-за травмы головы не понимал, что творит 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T01:01+0400

2023-10-12T01:01+0400

2023-10-12T01:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Руставский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для "мужа", матери и дяди 14-летней Айтадж Шахмановой, которая была убита в районе Сагареджо (регион Кахети), говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "Муж" несовершеннолетней, 27-летний Али Асланов, обвиняемого в похищении и умышленном убийстве девочки. А матери и дядя несовершеннолетней обвиняются в в принуждении к браку и недонесении о преступлении. "Она вышла за него по своей воле, как я могла заставить своего ребенка", - заявила мать Айтадж Шахмановой на судебном заседании. Между тем, прокурор по делу Хатия Гогричиани заявила, что именно мать девочки была организатором ее замужества. "Мать была человеком, которой понравился взрослый мужчина и, соответственно, обеспеченный. Мать была организатором помолвки своей дочери с этим мужчиной и после, когда уже похищенная девочка ей позвонила с просьбой о помощи и попросила ее вернуть, как раз мать была тем человеком, кто вернул сбежавшую дочь ее похитителю", - сказала Гогричиани. По ее словам, мать всячески скрывала замужество дочери, в том числе и от педагогов, которые звонили ей, когда начался учебный год. Отрицал свою вину и обвиняемый в убийстве Али Асланов. "Я не признаю вину в умышленном убийстве. Я сожалею, но это не было специально. Я никогда не имел дела с оружием. Думал только раню ее, и когда увидел кровь, испугался и убежал", - сказал Асланов на заседании. По словам обвиняемого, у него травма головы от падения с лошади и он не понимал, что творит."Я во время задержания узнал от отца, что убил ее. Я не был женат на несовершеннолетней, ее мать сказала, что ей 18", - заявил Асланов. Согласно материалам следствия, на теле девочки пять огнестрельных ранений. Детали дела Проведенное МВД расследование установило, что летом 2023 года несовершеннолетняя Айтадж Шахманова была похищена в целях брака. Похититель отвез ее в село Ламбало и ограничил ее право на свободное передвижение. Несовершеннолетней удалось сбежать, связаться с матерью по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении, о чем также стало известно дяде девочки. Мать и дядя несовершеннолетней, хотя и узнали о тяжком преступлении, совершенном в отношении 14-летней девочки, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Родные девочки не сообщили о преступлении в правоохранительные органы и заставил ребенка жить с похитителем. Что касается 27-летнего Али Асланова, обвиняемого в похищении и умышленном убийстве несовершеннолетней, он был задержан 10 октября, спустя несколько дней розыска. Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство несовершеннолетнего члена семьи, совершенное по гендерному признаку", "Незаконное ношение огнестрельного оружия", и "Незаконное лишение свободы заведомо для виновного несовершеннолетнего". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В настоящее время следствие устанавливает, совершал ли обвиняемый еще и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также в целях выявления других возможных соучастников преступления. По информации СМИ, девушка была похищена и находилась в незарегистрированном браке около двух месяцев. "Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз. По словам матери покойной, прежде чем убить, он избил ее, привязав к дереву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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