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В Грузии могут измениться правила оплаты налога на имущество
В Грузии могут измениться правила оплаты налога на имущество
На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T10:17+0400
2023-10-12T10:17+0400
2023-10-12T10:17+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии работает над изменением правила оплаты налога на имущество, чтобы он не зависел от дохода, заявил замминистра Георгий Какауридзе. На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари (около 14,8 тыс. долларов). По его словам, законопроект уже разработан, и идет оценка возможных последствий. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на уровне министерства, затем на уровне правительства, а также потребуются консультации с муниципалитетами. "Существующий подход – это неправильный метод оценки, поскольку человек может иметь доход не в Грузии, а в другой стране. С другой стороны, он может вообще не иметь зарегистрированного дохода, а быть владельцем крупного имущества, поэтому налог на имущество должен быть другого содержания", – сказал Какауридзе. По его словам, налог на имущество будет зависеть от площади, которую будут иметь компании или частные лица, а стоимость самого имущества будет определяться с учетом конкретных зон и стоимости квадратных метров. Поправки будут представлены парламенту на весенней сессии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии
грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии
В Грузии могут измениться правила оплаты налога на имущество
На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии работает над изменением правила оплаты налога на имущество, чтобы он не зависел от дохода, заявил замминистра Георгий Какауридзе.
На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари (около 14,8 тыс. долларов).
"Главный принцип – налог будет зависеть не от дохода, а от общей площади недвижимости. Это чрезвычайно важно для компаний и является экономически более обоснованным подходом", – сказал Какауридзе.
По его словам, законопроект уже разработан, и идет оценка возможных последствий. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на уровне министерства, затем на уровне правительства, а также потребуются консультации с муниципалитетами.
"Существующий подход – это неправильный метод оценки, поскольку человек может иметь доход не в Грузии, а в другой стране. С другой стороны, он может вообще не иметь зарегистрированного дохода, а быть владельцем крупного имущества, поэтому налог на имущество должен быть другого содержания", – сказал Какауридзе.
По его словам, налог на имущество будет зависеть от площади, которую будут иметь компании или частные лица, а стоимость самого имущества будет определяться с учетом конкретных зон и стоимости квадратных метров.
Поправки будут представлены парламенту на весенней сессии.