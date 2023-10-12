https://sputnik-georgia.ru/20231012/v-gruzii-zaderzhali-bukhgaltera-kotoryy-prisvaival-dengi-sotrudnikov--283213337.html

В Грузии задержали бухгалтера, который присваивал деньги сотрудников

В Грузии задержали бухгалтера, который присваивал деньги сотрудников

Предприимчивому бухгалтеру грозит до 11 лет лишения свободы 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала в Казбегском районе бухгалтера местного Центра культуры и образования, который за несколько лет присвоил более 368 тысяч лари (135 тысяч долларов США), принадлежащих государству, а также изготовил фальшивую документацию, сообщает пресс-служба ведомства. Расследование уголовного дела было начато на основании заключения Государственной службы аудита. Выяснилось, что в 2018-2023 годах бухгалтер Центра развития образования и культуры Казбегского района использовал данные сотрудников, чтобы незаконно зачислять деньги на свой счет и счет супруги. В графе "назначение" указывалась зарплата. Таким образом, из казны госорганизации было незаконно зачислено 368 тысяч 652 лари (более 135 тысяч долларов). Следствие также установило, что в начале 2023 года в ходе проверки аудитом соответствия деятельности в Казбегском районе за 2021-2022 годы обвиняемый, чтобы скрыть совершенное преступление, предоставил представителям Службы госаудита ложные данные о средствах, поступивших в казну Центра развития образования и культуры Казбегского района. В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании для задержанного тюремного заключения в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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