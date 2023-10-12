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В Грузии задержали бухгалтера, который присваивал деньги сотрудников
В Грузии задержали бухгалтера, который присваивал деньги сотрудников
Предприимчивому бухгалтеру грозит до 11 лет лишения свободы 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T13:13+0400
2023-10-12T13:13+0400
2023-10-12T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала в Казбегском районе бухгалтера местного Центра культуры и образования, который за несколько лет присвоил более 368 тысяч лари (135 тысяч долларов США), принадлежащих государству, а также изготовил фальшивую документацию, сообщает пресс-служба ведомства. Расследование уголовного дела было начато на основании заключения Государственной службы аудита. Выяснилось, что в 2018-2023 годах бухгалтер Центра развития образования и культуры Казбегского района использовал данные сотрудников, чтобы незаконно зачислять деньги на свой счет и счет супруги. В графе "назначение" указывалась зарплата. Таким образом, из казны госорганизации было незаконно зачислено 368 тысяч 652 лари (более 135 тысяч долларов). Следствие также установило, что в начале 2023 года в ходе проверки аудитом соответствия деятельности в Казбегском районе за 2021-2022 годы обвиняемый, чтобы скрыть совершенное преступление, предоставил представителям Службы госаудита ложные данные о средствах, поступивших в казну Центра развития образования и культуры Казбегского района. В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании для задержанного тюремного заключения в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, казбегский район, мцхета-мтианети, сша, тбилисский городской суд, преступность в грузии, тбилиси
грузия, новости, происшествия, казбегский район, мцхета-мтианети, сша, тбилисский городской суд, преступность в грузии, тбилиси
В Грузии задержали бухгалтера, который присваивал деньги сотрудников
13:13 12.10.2023 (обновлено: 13:37 12.10.2023)
Предприимчивому бухгалтеру грозит до 11 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала в Казбегском районе бухгалтера местного Центра культуры и образования, который за несколько лет присвоил более 368 тысяч лари (135 тысяч долларов США), принадлежащих государству, а также изготовил фальшивую документацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование уголовного дела было начато на основании заключения Государственной службы аудита. Выяснилось, что в 2018-2023 годах бухгалтер Центра развития образования и культуры Казбегского района использовал данные сотрудников, чтобы незаконно зачислять деньги на свой счет и счет супруги. В графе "назначение" указывалась зарплата. Таким образом, из казны госорганизации было незаконно зачислено 368 тысяч 652 лари (более 135 тысяч долларов).
Следствие также установило, что в начале 2023 года в ходе проверки аудитом соответствия деятельности в Казбегском районе за 2021-2022 годы обвиняемый, чтобы скрыть совершенное преступление, предоставил представителям Службы госаудита ложные данные о средствах, поступивших в казну Центра развития образования и культуры Казбегского района.
В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании для задержанного тюремного заключения в качестве меры пресечения.