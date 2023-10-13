https://sputnik-georgia.ru/20231013/283230763.html

Порт Анаклия – почему проект важен для Баку

Порт Анаклия – почему проект важен для Баку

Благодаря сотрудничеству Грузии и АР при строительстве этого стратегически важного для региона порта Россия может получить "дополнительное логистическое плечо"... 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T09:41+0400

2023-10-13T09:41+0400

2023-10-13T09:41+0400

анаклия

экономика

аналитика

грузия

азербайджан

ильхам алиев

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Азербайджан продолжает расширять свою роль в транспортно-логистических инициативах в рамках евразийского пространства, развивая не только собственную инфраструктуру, но и участвуя в проектах в странах-партнерах, пишет колумнист Sputnik Азербайджан.Так, в ходе последнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, глава государства заявил, что Баку готов сотрудничать с Тбилиси в строительстве глубоководного порта Анаклия в Черном море. Стоит отметить, что уже многие годы грузинским властям не удается реализовать этот проект, в том числе из-за отсутствия достаточного инвестирования. Стратегический для Грузии проект Грузинские власти приняли решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии в 2016 году - для увеличения транзитного потенциала страны в рамках реализации инициативы "Нового Шелкового пути". Стоит отметить, что сегодня в Грузии действуют два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток идет через последний. При этом, глубина акватории порта Поти составляет всего 13 метров, что не позволяет крупным танкерам и контейнеровозам заходить в него. По этой причине строительство глубоководного порта Анаклия грузинские власти считают стратегически важным проектом. Изначально Грузия планировала построить его за счет внешнего финансирования и объявила соответствующий тендер в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Однако консорциум не смог выполнить взятые на себя обязательства о привлечении финансирования в размере $400 млн.Сложности строительства порта Анаклия Глубоководный порт Анаклия достаточно сложный проект, он не был реализован по ряду объективных обстоятельств, считает научный эксперт Каспийского института стратегических исследований (КИСИ) Александр Караваев. Так, по словам эксперта, в 2016 году был подписан документ о его реализации рядом потенциальных операторов, в состав которых вошла группа американских компаний. Затем было составлено первое технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО). В 2017 году было объявлено о начале первых работ по его реализации, но с тех пор за последние шесть лет ничего сделано не было, не считая деятельности грузинского правительства по поиску инвесторов. За это время изменились и параметры проекта – сейчас правительство Грузии четко определило, что 51% акций этого порта будет принадлежать Грузии и финансироваться государством, а остальные капиталовложения будут обеспечены за счет инвесторов. Караваев подчеркнул, что значимость порта заключается в том, что это первый постсоветский портовый проект Грузии. При этом, добавил он, как и многие другие проекты, строительство порта Анаклия анализировалось и в рамках советских планов стратегического развития Грузии. "То есть, потенциал Анаклии анализировался еще в советское время. Это означает, что его локализация выбрана достаточно правильно", - заметил он. По мнению Караваева, сложность в реализации проекта связана в основном с его стоимостью. Но, отметил он, так как этот проект надо развивать с нуля, общие масштабы инвестиций достаточно высокие. А если говорить о реализации всех трех фазах проекта, то в совокупности речь может идти о $2,5 млрд. Азербайджан – единственный потенциальный инвестор По мнению экономиста, единственный потенциальный инвестор данного проекта в регионе — это Азербайджан. По его словам, существует две ветки, составляющие этот проект, идущие от Каспийского моря в Грузию и в сторону Турции.И если ветка в Турцию упирается в турецкую железнодорожную сеть, то со стороны Грузии необходимость в развитии портов очевидна, учитывая то, что заявленные параметры расширения сети БТК до 5 млн тонн в год должны быть обеспечены соответствующими шлюзами в портах, которые способны обработать этот объем грузов, считает экономист. То есть, подчеркнул эксперт, получается, что, являясь главным оператором по линии БТК и владея значительной долей этого проекта, Азербайджан получает еще и возможность иметь собственный контейнерный терминал в черноморском порту на территории Грузии.По его словам, благодаря грузино-азербайджанскому проекту Россия получит "дополнительное логистическое плечо" для поставок своих грузов на мировой рынок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анаклия, экономика, аналитика, грузия, азербайджан, ильхам алиев