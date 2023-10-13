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Золотая подкова и жизнь на грани: победители конкурса Wildlife Photographer of the Year

Золотая подкова и жизнь на грани: победители конкурса Wildlife Photographer of the Year

Жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023 подвели итоги международной премии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительных работ 13.10.2023, Sputnik Грузия

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Конкурс Wildlife Photographer of the Year проводится Музеем естественной истории в Лондоне. С пятницы посетители смогут увидеть 100 потрясающих фотографий дикой природы на специализированной выставке музея.

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