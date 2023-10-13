Золотая подкова и жизнь на грани: победители конкурса Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Золотая подкова" французского фотографа Лоран Бальесты, получивший главный приз конкурса.
Снимок "Золотая подкова" французского фотографа Лоран Бальесты, получивший главный приз конкурса.
Снимок "Стена чудес" индийского фотографа Вихана Талья Викаса.
Снимок "Стена чудес" индийского фотографа Вихана Талья Викаса.
Снимок "Киты поднимают волну" британского фотографа Берти Грегори.
Снимок "Киты поднимают волну" британского фотографа Берти Грегори.
Снимок "Последнее дыхание осени" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.
Снимок "Последнее дыхание осени" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.
Снимок "Жизнь на грани" израильского фотографа Амита Эшеля.
Снимок "Жизнь на грани" израильского фотографа Амита Эшеля.
Снимок "Банкет с головастиками" испанского фотографа Хуана Хесуса Гонсалеса Аумада.
Снимок "Банкет с головастиками" испанского фотографа Хуана Хесуса Гонсалеса Аумада.
Снимок "Туристический бульдозер" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара.
Снимок "Туристический бульдозер" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара.
Снимок "Незащищенный" американского фотографа Карины Айгнеры.
Снимок "Незащищенный" американского фотографа Карины Айгнеры.
Снимок "Придорожный домик Совы" израильского фотографа Кармеля Бехлера.
Снимок "Придорожный домик Совы" израильского фотографа Кармеля Бехлера.
Снимок "Искусство ухаживания" британского фотографа Рэйчел Бигсби.
Снимок "Искусство ухаживания" британского фотографа Рэйчел Бигсби.
Снимок "Последний вздох" нидерландского фотографа Леннарта Верёвеля.
Снимок "Последний вздох" нидерландского фотографа Леннарта Верёвеля.
Снимок "Тишина для змеиного шоу" французского фотографа Хадриена Лалаге.
Снимок "Тишина для змеиного шоу" французского фотографа Хадриена Лалаге.
Снимок "Питомник бегемотов" российского фотографа Михаила Коростелёва.
Снимок "Питомник бегемотов" российского фотографа Михаила Коростелёва.
Снимок "Фантастический свет" индийского фотографа Шрирама Мурали.
Снимок "Фантастический свет" индийского фотографа Шрирама Мурали.
Снимок "Лицо леса" индийского фотографа Вишну Гопала.
Снимок "Лицо леса" индийского фотографа Вишну Гопала.