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Золотая подкова и жизнь на грани: победители конкурса Wildlife Photographer of the Year
Золотая подкова и жизнь на грани: победители конкурса Wildlife Photographer of the Year
Жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023 подвели итоги международной премии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительных работ 13.10.2023, Sputnik Грузия
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Конкурс Wildlife Photographer of the Year проводится Музеем естественной истории в Лондоне. С пятницы посетители смогут увидеть 100 потрясающих фотографий дикой природы на специализированной выставке музея.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Золотая подкова и жизнь на грани: победители конкурса Wildlife Photographer of the Year

12:11 13.10.2023
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НовостиTelegram
Жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year 2023 подвели итоги международной премии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительных работ
Конкурс Wildlife Photographer of the Year проводится Музеем естественной истории в Лондоне. С пятницы посетители смогут увидеть 100 потрясающих фотографий дикой природы на специализированной выставке музея.
© photo : Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Золотая подкова" французского фотографа Лоран Бальесты, получивший главный приз конкурса.

Снимок &quot;Золотая подкова&quot; французского фотографа Лоран Бальесты, получивший главный приз конкурса. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Золотая подкова" французского фотографа Лоран Бальесты, получивший главный приз конкурса.

© photo : Vihaan Talya Vikas/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Стена чудес" индийского фотографа Вихана Талья Викаса.

Снимок &quot;Стена чудес&quot; индийского фотографа Вихана Талья Викаса. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Vihaan Talya Vikas/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Стена чудес" индийского фотографа Вихана Талья Викаса.

© photo : Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Киты поднимают волну" британского фотографа Берти Грегори.

Снимок &quot;Киты поднимают волну&quot; британского фотографа Берти Грегори. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Киты поднимают волну" британского фотографа Берти Грегори.

© photo : Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Последнее дыхание осени" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.

Снимок &quot;Последнее дыхание осени&quot; греческого фотографа Агорастоса Папацаниса. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Последнее дыхание осени" греческого фотографа Агорастоса Папацаниса.

© photo : Amit Eshel/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Жизнь на грани" израильского фотографа Амита Эшеля.

Снимок &quot;Жизнь на грани&quot; израильского фотографа Амита Эшеля. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Amit Eshel/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Жизнь на грани" израильского фотографа Амита Эшеля.

© photo : Juan Jesús Gonzalez Ahumada/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Банкет с головастиками" испанского фотографа Хуана Хесуса Гонсалеса Аумада.

Снимок &quot;Банкет с головастиками&quot; испанского фотографа Хуана Хесуса Гонсалеса Аумада. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Juan Jesús Gonzalez Ahumada/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Банкет с головастиками" испанского фотографа Хуана Хесуса Гонсалеса Аумада.

© photo : Fernando Constantino Martínez Belmar/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Туристический бульдозер" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара.

Снимок &quot;Туристический бульдозер&quot; мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Fernando Constantino Martínez Belmar/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Туристический бульдозер" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара.

© photo : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Незащищенный" американского фотографа Карины Айгнеры.

Снимок &quot;Незащищенный&quot; американского фотографа Карины Айгнеры. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Незащищенный" американского фотографа Карины Айгнеры.

© photo : Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Придорожный домик Совы" израильского фотографа Кармеля Бехлера.

Снимок &quot;Придорожный домик Совы&quot; израильского фотографа Кармеля Бехлера. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Придорожный домик Совы" израильского фотографа Кармеля Бехлера.

© photo : Rachel Bigsby/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Искусство ухаживания" британского фотографа Рэйчел Бигсби.

Снимок &quot;Искусство ухаживания&quot; британского фотографа Рэйчел Бигсби. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Rachel Bigsby/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Искусство ухаживания" британского фотографа Рэйчел Бигсби.

© photo : Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Последний вздох" нидерландского фотографа Леннарта Верёвеля.

Снимок &quot;Последний вздох&quot; нидерландского фотографа Леннарта Верёвеля. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Последний вздох" нидерландского фотографа Леннарта Верёвеля.

© photo : Hadrien Lalagüe/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Тишина для змеиного шоу" французского фотографа Хадриена Лалаге.

Снимок &quot;Тишина для змеиного шоу&quot; французского фотографа Хадриена Лалаге. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Hadrien Lalagüe/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Тишина для змеиного шоу" французского фотографа Хадриена Лалаге.

© photo : Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Питомник бегемотов" российского фотографа Михаила Коростелёва.

Снимок &quot;Питомник бегемотов&quot; российского фотографа Михаила Коростелёва. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Mike Korostelev/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Питомник бегемотов" российского фотографа Михаила Коростелёва.

© photo : Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Фантастический свет" индийского фотографа Шрирама Мурали.

Снимок &quot;Фантастический свет&quot; индийского фотографа Шрирама Мурали. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Фантастический свет" индийского фотографа Шрирама Мурали.

© photo : Vishnu Gopal/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лицо леса" индийского фотографа Вишну Гопала.

Снимок &quot;Лицо леса&quot; индийского фотографа Вишну Гопала. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Vishnu Gopal/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Лицо леса" индийского фотографа Вишну Гопала.

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