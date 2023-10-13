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Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе
Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе
Выдающемуся грузинскому режиссеру Лане Гогоберидзе сегодня исполнилось 95 лет 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T11:33+0400
2023-10-13T11:33+0400
2023-10-13T12:07+0400
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Несмотря на внушительный возраст, Лана Гогоберидзе продолжает заниматься кинематографом. Так случается, когда кино – дело всей жизни. Как говорила сама Гогоберидзе, "кино – это не профессия, это образ жизни, и я прожила эту жизнь". Сегодня Sputnik Грузия представит читателям несколько интересных фактов из жизни Ланы Гогоберидзе, о которых вы могли не знать. И может быть пример Гогоберидзе вдохновит вас на новые подвиги, ведь жить и начинать новое никогда не поздно. Тяжелое детство Лана Гогоберидзе родилась в семье государственного и партийного деятеля Левана Гогоберидзе и Нуцы Гогоберидзе – первой грузинской женщины режиссера (кстати, еще один интересный факт). Семья Ланы была репрессирована советской властью. Ее отец, большевик, был расстрелян в ходе большого террора в 1937 году по обвинению в государственной измене. Мать была осуждена как жена предателя и отправлена в лагерь за Полярный круг на двенадцать лет. Семилетнюю Лану пришлось отправить в детский дом, позже на воспитание ее забрали родственники. Нуца Гогоберидзе вернулась из ссылки в 1940-х годах, когда Лана была уже взрослой. Гогоберидзе говорила, что она настолько отвыкла от матери, что отношения с ней превратились в формальные. В здоровом теле здоровый духФотографии Ланы Гогоберидзе несколько лет назад "гуляли" по соцсетям, вызывая у всех восхищение и белую зависть, ведь Гогоберидзе весьма активно занимается спортом. Гогоберидзе рассказывала, что любит ходить в бассейн и играть в теннис. "Я все время играю в теннис. Это любовь всей жизни. Летом я играю с теннис на даче у своей дочери. А в остальное время регулярно хожу на корты два раза в неделю", – признавалась в беседе Sputnik Грузия режиссер. Жажда искусства Уходить на пенсию Гогоберидзе однозначно не собирается, ведь свой последний фильм режиссер сняла в возрасте 91 года! Речь идет о фильме "Золотая нить", который высоко оценили как в Грузии, так и на международной арене. Чем это можно объяснить, если не неиссякаемой жаждой к киноискусству?! Совмещать несовместимоеКазалось бы, творческие люди далеки от политики, но Лана Гогоберидзе пример тому, что совмещать такие профессии возможно. Оказывается, Гогоберидзе была членом Государственного совета Грузии, депутатом парламента Грузии третьего и четвертого созывов, и даже послом Грузии в Совете Европы, посолом Грузии во Франции в 2004 году. Всемирное признаниеЛана Гогоберидзе любима не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. Ретроспектива фильмов грузинского режиссера проходили во многих странах, где ее творчество было высоко оценено. Однако отмечали ее не только за художественные фильмы, но и за дипломатическую деятельность. Так, в 2021 году Лана Левановна была удостоена французского Ордена искусств и литературы. Орден вручается лицам, отличившимся своими достижениями в художественной или литературной области, или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире. Эта награда стала венцом блестящей карьеры грузинского режиссера и писателя, отмечали тогда в посольстве Франции в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, лана гогоберидзе, кино, грузинское кино, грузинское кино, кино
грузия, новости, культура, лана гогоберидзе, кино, грузинское кино, грузинское кино, кино
Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе
11:33 13.10.2023 (обновлено: 12:07 13.10.2023)
Выдающемуся грузинскому режиссеру Лане Гогоберидзе сегодня исполнилось 95 лет
Несмотря на внушительный возраст, Лана Гогоберидзе продолжает заниматься кинематографом. Так случается, когда кино – дело всей жизни.
Как говорила сама Гогоберидзе, "кино – это не профессия, это образ жизни, и я прожила эту жизнь".
Сегодня Sputnik Грузия
представит читателям несколько интересных фактов из жизни Ланы Гогоберидзе, о которых вы могли не знать. И может быть пример Гогоберидзе вдохновит вас на новые подвиги, ведь жить и начинать новое никогда не поздно.
Тяжелое детство
Лана Гогоберидзе родилась в семье государственного и партийного деятеля Левана Гогоберидзе и Нуцы Гогоберидзе – первой грузинской женщины режиссера (кстати, еще один интересный факт).
Семья Ланы была репрессирована советской властью. Ее отец, большевик, был расстрелян в ходе большого террора в 1937 году по обвинению в государственной измене. Мать была осуждена как жена предателя и отправлена в лагерь за Полярный круг на двенадцать лет. Семилетнюю Лану пришлось отправить в детский дом, позже на воспитание ее забрали родственники. Нуца Гогоберидзе вернулась из ссылки в 1940-х годах, когда Лана была уже взрослой.
Гогоберидзе говорила, что она настолько отвыкла от матери, что отношения с ней превратились в формальные.
"Спустя десять лет, когда моя мама вернулась, прошло много времени, прежде чем я смогла просто произнести слово "мама". Я не могла это сказать, и когда я это сказала, это означало, что в моей жизни вновь появилась мать", – рассказывала Гогоберидзе в интервью.
В здоровом теле здоровый дух
Фотографии Ланы Гогоберидзе несколько лет назад "гуляли" по соцсетям, вызывая у всех восхищение и белую зависть, ведь Гогоберидзе весьма активно занимается спортом. Гогоберидзе рассказывала, что любит ходить в бассейн и играть в теннис.
"Я все время играю в теннис. Это любовь всей жизни. Летом я играю с теннис на даче у своей дочери. А в остальное время регулярно хожу на корты два раза в неделю", – признавалась в беседе Sputnik Грузия
режиссер.
Жажда искусства
Уходить на пенсию Гогоберидзе однозначно не собирается, ведь свой последний фильм режиссер сняла в возрасте 91 года! Речь идет о фильме "Золотая нить", который высоко оценили как в Грузии, так и на международной арене. Чем это можно объяснить, если не неиссякаемой жаждой к киноискусству?!
Совмещать несовместимое
Казалось бы, творческие люди далеки от политики, но Лана Гогоберидзе пример тому, что совмещать такие профессии возможно.
Оказывается, Гогоберидзе была членом Государственного совета Грузии, депутатом парламента Грузии третьего и четвертого созывов, и даже послом Грузии в Совете Европы, посолом Грузии во Франции в 2004 году.
"Моя жизнь принадлежит кино, поэзии, литературе, но бывает момент, когда думаешь, что это было бы полезнее для твоей страны. Политика тоже была частью меня, как и дипломатическая служба. Я была в Совете Европы шесть лет и много сделала для того, чтобы о стране просто узнали", – говорила Лана Левановна.
Всемирное признание
Лана Гогоберидзе любима не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. Ретроспектива фильмов грузинского режиссера проходили во многих странах, где ее творчество было высоко оценено. Однако отмечали ее не только за художественные фильмы, но и за дипломатическую деятельность.
Так, в 2021 году Лана Левановна была удостоена французского Ордена искусств и литературы. Орден вручается лицам, отличившимся своими достижениями в художественной или литературной области, или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире.
Эта награда стала венцом блестящей карьеры грузинского режиссера и писателя, отмечали тогда в посольстве Франции в Грузии.