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Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе
Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе
Выдающемуся грузинскому режиссеру Лане Гогоберидзе сегодня исполнилось 95 лет 13.10.2023, Sputnik Грузия
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Несмотря на внушительный возраст, Лана Гогоберидзе продолжает заниматься кинематографом. Так случается, когда кино – дело всей жизни. Как говорила сама Гогоберидзе, "кино – это не профессия, это образ жизни, и я прожила эту жизнь". Сегодня Sputnik Грузия представит читателям несколько интересных фактов из жизни Ланы Гогоберидзе, о которых вы могли не знать. И может быть пример Гогоберидзе вдохновит вас на новые подвиги, ведь жить и начинать новое никогда не поздно. Тяжелое детство Лана Гогоберидзе родилась в семье государственного и партийного деятеля Левана Гогоберидзе и Нуцы Гогоберидзе – первой грузинской женщины режиссера (кстати, еще один интересный факт). Семья Ланы была репрессирована советской властью. Ее отец, большевик, был расстрелян в ходе большого террора в 1937 году по обвинению в государственной измене. Мать была осуждена как жена предателя и отправлена в лагерь за Полярный круг на двенадцать лет. Семилетнюю Лану пришлось отправить в детский дом, позже на воспитание ее забрали родственники. Нуца Гогоберидзе вернулась из ссылки в 1940-х годах, когда Лана была уже взрослой. Гогоберидзе говорила, что она настолько отвыкла от матери, что отношения с ней превратились в формальные. В здоровом теле здоровый духФотографии Ланы Гогоберидзе несколько лет назад "гуляли" по соцсетям, вызывая у всех восхищение и белую зависть, ведь Гогоберидзе весьма активно занимается спортом. Гогоберидзе рассказывала, что любит ходить в бассейн и играть в теннис. "Я все время играю в теннис. Это любовь всей жизни. Летом я играю с теннис на даче у своей дочери. А в остальное время регулярно хожу на корты два раза в неделю", – признавалась в беседе Sputnik Грузия режиссер. Жажда искусства Уходить на пенсию Гогоберидзе однозначно не собирается, ведь свой последний фильм режиссер сняла в возрасте 91 года! Речь идет о фильме "Золотая нить", который высоко оценили как в Грузии, так и на международной арене. Чем это можно объяснить, если не неиссякаемой жаждой к киноискусству?! Совмещать несовместимоеКазалось бы, творческие люди далеки от политики, но Лана Гогоберидзе пример тому, что совмещать такие профессии возможно. Оказывается, Гогоберидзе была членом Государственного совета Грузии, депутатом парламента Грузии третьего и четвертого созывов, и даже послом Грузии в Совете Европы, посолом Грузии во Франции в 2004 году. Всемирное признаниеЛана Гогоберидзе любима не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. Ретроспектива фильмов грузинского режиссера проходили во многих странах, где ее творчество было высоко оценено. Однако отмечали ее не только за художественные фильмы, но и за дипломатическую деятельность. Так, в 2021 году Лана Левановна была удостоена французского Ордена искусств и литературы. Орден вручается лицам, отличившимся своими достижениями в художественной или литературной области, или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире. Эта награда стала венцом блестящей карьеры грузинского режиссера и писателя, отмечали тогда в посольстве Франции в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, лана гогоберидзе, кино, грузинское кино, грузинское кино, кино
грузия, новости, культура, лана гогоберидзе, кино, грузинское кино, грузинское кино, кино

Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе

11:33 13.10.2023 (обновлено: 12:07 13.10.2023)
© photo: Sputnik / Galina Kmit / Перейти в фотобанкРежиссер Лана Гогоберидзе
Режиссер Лана Гогоберидзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
© photo: Sputnik / Galina Kmit
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Выдающемуся грузинскому режиссеру Лане Гогоберидзе сегодня исполнилось 95 лет
Несмотря на внушительный возраст, Лана Гогоберидзе продолжает заниматься кинематографом. Так случается, когда кино – дело всей жизни.
Как говорила сама Гогоберидзе, "кино – это не профессия, это образ жизни, и я прожила эту жизнь".
Сегодня Sputnik Грузия представит читателям несколько интересных фактов из жизни Ланы Гогоберидзе, о которых вы могли не знать. И может быть пример Гогоберидзе вдохновит вас на новые подвиги, ведь жить и начинать новое никогда не поздно.

Тяжелое детство

Лана Гогоберидзе родилась в семье государственного и партийного деятеля Левана Гогоберидзе и Нуцы Гогоберидзе – первой грузинской женщины режиссера (кстати, еще один интересный факт).
Семья Ланы была репрессирована советской властью. Ее отец, большевик, был расстрелян в ходе большого террора в 1937 году по обвинению в государственной измене. Мать была осуждена как жена предателя и отправлена в лагерь за Полярный круг на двенадцать лет. Семилетнюю Лану пришлось отправить в детский дом, позже на воспитание ее забрали родственники. Нуца Гогоберидзе вернулась из ссылки в 1940-х годах, когда Лана была уже взрослой.
Гогоберидзе говорила, что она настолько отвыкла от матери, что отношения с ней превратились в формальные.

"Спустя десять лет, когда моя мама вернулась, прошло много времени, прежде чем я смогла просто произнести слово "мама". Я не могла это сказать, и когда я это сказала, это означало, что в моей жизни вновь появилась мать", – рассказывала Гогоберидзе в интервью.

В здоровом теле здоровый дух

Фотографии Ланы Гогоберидзе несколько лет назад "гуляли" по соцсетям, вызывая у всех восхищение и белую зависть, ведь Гогоберидзе весьма активно занимается спортом. Гогоберидзе рассказывала, что любит ходить в бассейн и играть в теннис.
© FB / Lana GogoberidzeЛана Гогоберидзе
Лана Гогоберидзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
Лана Гогоберидзе
© FB / Lana Gogoberidze
"Я все время играю в теннис. Это любовь всей жизни. Летом я играю с теннис на даче у своей дочери. А в остальное время регулярно хожу на корты два раза в неделю", – признавалась в беседе Sputnik Грузия режиссер.

Жажда искусства

Уходить на пенсию Гогоберидзе однозначно не собирается, ведь свой последний фильм режиссер сняла в возрасте 91 года! Речь идет о фильме "Золотая нить", который высоко оценили как в Грузии, так и на международной арене. Чем это можно объяснить, если не неиссякаемой жаждой к киноискусству?!
© Facebook / KinoafishaКадр из фильма Ланы Гогоберидзе "Золотая нить"
Кадр из фильма Ланы Гогоберидзе Золотая нить - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
Кадр из фильма Ланы Гогоберидзе "Золотая нить"
© Facebook / Kinoafisha

Совмещать несовместимое

Казалось бы, творческие люди далеки от политики, но Лана Гогоберидзе пример тому, что совмещать такие профессии возможно.
Оказывается, Гогоберидзе была членом Государственного совета Грузии, депутатом парламента Грузии третьего и четвертого созывов, и даже послом Грузии в Совете Европы, посолом Грузии во Франции в 2004 году.

"Моя жизнь принадлежит кино, поэзии, литературе, но бывает момент, когда думаешь, что это было бы полезнее для твоей страны. Политика тоже была частью меня, как и дипломатическая служба. Я была в Совете Европы шесть лет и много сделала для того, чтобы о стране просто узнали", – говорила Лана Левановна.

Всемирное признание

Лана Гогоберидзе любима не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. Ретроспектива фильмов грузинского режиссера проходили во многих странах, где ее творчество было высоко оценено. Однако отмечали ее не только за художественные фильмы, но и за дипломатическую деятельность.
Так, в 2021 году Лана Левановна была удостоена французского Ордена искусств и литературы. Орден вручается лицам, отличившимся своими достижениями в художественной или литературной области, или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире.
Эта награда стала венцом блестящей карьеры грузинского режиссера и писателя, отмечали тогда в посольстве Франции в Грузии.
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