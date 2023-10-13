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Фестиваль грузинского вина пройдет в Гурджаани
Фестиваль грузинского вина пройдет в Гурджаани
На мероприятии будет представлено более 300 видов вина 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T10:37+0400
2023-10-13T10:37+0400
2023-10-13T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пятый по счету винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2023, где будет представлено более 300 видов вина, пройдет в Гурджаани (регион Кахети) 14 октября. Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма, познакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями. В этом году гости фестиваля смогут увидеть множество сортов грузинских вин, приготовленных в квеври и не только. Организаторы обещают, что представлено будет более 300 различных видов вина, чачи и других напитков, которые производили крупные и малые предприятия. Не обойдется и без грузинских вкусностей. Гости смогут попробовать традиционные блюда грузинской кухни. Для участия в фестивале организаторы предлагают пройти регистрацию по данной ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, кахети, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие
грузия, новости, культура, кахети, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие
Фестиваль грузинского вина пройдет в Гурджаани
10:37 13.10.2023 (обновлено: 11:13 13.10.2023)
На мероприятии будет представлено более 300 видов вина
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пятый по счету винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2023, где будет представлено более 300 видов вина, пройдет в Гурджаани (регион Кахети) 14 октября.
Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма, познакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями.
В этом году гости фестиваля смогут увидеть множество сортов грузинских вин, приготовленных в квеври и не только. Организаторы обещают, что представлено будет более 300 различных видов вина, чачи и других напитков, которые производили крупные и малые предприятия.
Не обойдется и без грузинских вкусностей. Гости смогут попробовать традиционные блюда грузинской кухни.
Для участия в фестивале организаторы предлагают пройти регистрацию по данной ссылке
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