https://sputnik-georgia.ru/20231013/festival-gruzinskogo-vina-proydet-v-gurdzhaani-282781410.html

Фестиваль грузинского вина пройдет в Гурджаани

Фестиваль грузинского вина пройдет в Гурджаани

На мероприятии будет представлено более 300 видов вина 13.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пятый по счету винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2023, где будет представлено более 300 видов вина, пройдет в Гурджаани (регион Кахети) 14 октября. Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма, познакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями. В этом году гости фестиваля смогут увидеть множество сортов грузинских вин, приготовленных в квеври и не только. Организаторы обещают, что представлено будет более 300 различных видов вина, чачи и других напитков, которые производили крупные и малые предприятия. Не обойдется и без грузинских вкусностей. Гости смогут попробовать традиционные блюда грузинской кухни. Для участия в фестивале организаторы предлагают пройти регистрацию по данной ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, кахети, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие