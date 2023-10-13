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Глава МИД Венгрии: Евросоюз нуждается в расширении из-за плохой формы
Глава МИД Венгрии: Евросоюз нуждается в расширении из-за плохой формы
Евросоюзу необходим новый импульс, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T07:32+0400
2023-10-13T07:32+0400
2023-10-13T08:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Евросоюз в очень плохой форме и нуждается в расширении за счет таких стран как Грузия, которая "ничем не хуже" Украины и Молдовы, которым уже предоставлен статус кандидата. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.По его словам, Грузия "ничем не хуже Украины и Молдовы, поэтому ЕС "ведет себя крайне лицемерно и двулично", не предоставляя Грузии статуса кандидата и предъявляя Тбилиси список из 12 пунктов, в то время как от Киева и Кишинева выполнения подобного списка условий не требуется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, венгрия, петер сийярто, в мире, евросоюз, политика
новости, венгрия, петер сийярто, в мире, евросоюз, политика
Глава МИД Венгрии: Евросоюз нуждается в расширении из-за плохой формы
07:32 13.10.2023 (обновлено: 08:08 13.10.2023)
Евросоюзу необходим новый импульс, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik.
Евросоюз в очень плохой форме и нуждается в расширении за счет таких стран как Грузия, которая "ничем не хуже" Украины и Молдовы, которым уже предоставлен статус кандидата. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости
.
"Евросоюз сейчас в чрезвычайно плохой форме, поэтому было бы важно, если бы политику расширения удалось ускорить. Евросоюзу необходим новый импульс, своего рода встряска, позитивная энергия и, в первую очередь, это может прийти из тех стран, которые хотели бы стать членами ЕС, быстро развиваются и хотят достичь уровня развития Евросоюза или хотя бы приблизиться к нему. Грузия типичная такая страна", – сказал Сийярто.
По его словам, Грузия "ничем не хуже Украины и Молдовы, поэтому ЕС "ведет себя крайне лицемерно и двулично", не предоставляя Грузии статуса кандидата и предъявляя Тбилиси список из 12 пунктов, в то время как от Киева и Кишинева выполнения подобного списка условий не требуется.