https://sputnik-georgia.ru/20231013/glava-mid-vengrii-evrosoyuz-nuzhdaetsya-v-rasshirenii-iz-za-plokhoy-formy-283231656.html

Глава МИД Венгрии: Евросоюз нуждается в расширении из-за плохой формы

Глава МИД Венгрии: Евросоюз нуждается в расширении из-за плохой формы

Евросоюзу необходим новый импульс, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T07:32+0400

2023-10-13T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Евросоюз в очень плохой форме и нуждается в расширении за счет таких стран как Грузия, которая "ничем не хуже" Украины и Молдовы, которым уже предоставлен статус кандидата. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.По его словам, Грузия "ничем не хуже Украины и Молдовы, поэтому ЕС "ведет себя крайне лицемерно и двулично", не предоставляя Грузии статуса кандидата и предъявляя Тбилиси список из 12 пунктов, в то время как от Киева и Кишинева выполнения подобного списка условий не требуется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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