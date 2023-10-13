https://sputnik-georgia.ru/20231013/gruzii-mozhet-zavidovat-vsya-evropa--ekspert-ob-obemakh-vyrabotki-elektroenergii-na-ges-283233638.html

Грузии может завидовать вся Европа – эксперт об объемах выработки электроэнергии на ГЭС

Грузии может завидовать вся Европа – эксперт об объемах выработки электроэнергии на ГЭС

Объемам выработки электроэнергии на гидростанциях Грузии может позавидовать весь Европейский Союз, тем не менее гидропотенциал страны не до конца освоен 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T10:09+0400

2023-10-13T10:09+0400

2023-10-13T11:12+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео-новости из грузии

видео

грузия

экономика

европа

москва

норвегия

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0d/283233056_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e597fc0e915f04d8077b0ee76dc20fa.jpg

Об этом заявил главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Москва-Кишинев-Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики"."Грузия – это, конечно, прежде всего ГЭС. Насколько я помню, по данным за прошлый год, 80,5% выработано гидроэлектростанциями. Не так много государств на планете более "зеленых", чем Грузия. Грузии может завидовать весь Европейский Союз, потому что 80,5% генерации за счет гидроэлектростанций, выше показатели только у Норвегии. Но если Грузия будет продолжать реализацию энергопроектов, то и догонит и обгонит Норвегию. Гидропотенциал Грузии более чем значителен и не настолько хорошо использован, чтобы Грузия чувствовала себя хорошо", – заявил Марцинкевич.В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд.В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. На первый аукцион по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, объявленный Минэкономики 10 февраля текущего года, было подано 78 заявок. Победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. По информации пресс-службы правительства, интерес инвесторов к аукциону был очень высок, так как вместо заявленных на первом аукционе 300 МВт установленной мощности, было подано 943 МВт (300 МВт распределились следующим образом: 150 МВт – на гидроэлектростанции, 70-70 МВт – на ветряные и солнечные электростанции и 10 МВт – на другие электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии).После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций, они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.

европа

москва

норвегия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, экономика, европа, москва, норвегия, энергетика, пресс-центр, видео