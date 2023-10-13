https://sputnik-georgia.ru/20231013/gruzinskiy-sotsium-vyros-iz-revolyutsionnogo-kostyuma---mnenie-kavkazoveda-283257078.html

Грузинский социум вырос из "революционного костюма" – мнение кавказоведа

Грузинский социум вырос из "революционного костюма" – мнение кавказоведа

На данный момент мы не можем наблюдать взаимную заинтересованность между Грузией и ЕС, считает эксперт 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T23:15+0400

2023-10-13T23:15+0400

2023-10-13T23:40+0400

пресс-центр sputnik грузия

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пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. "Революционный френч" для грузинского общества весь уже "в заплатках и дырках" – так кавказовед, политолог и доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев оценил вероятность возможной революции в Грузии. Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По данным СГБ Грузии, большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран, заявили в СГБ. "Второе – мода на приведение с улицы к власти революционных лидеров тоже прошла. Это уже тоже устаревшая форма. Сейчас основные этапы подготовки хороших политиков происходят в профессиональных аудиториях, бизнес-школах политики. Уличная и "площадная" демократия больше не готовит настоящих лидеров", – подчеркнул Атаев. По словам эксперта, общество уже понимает, что те люди, которые приходили к власти на волне протестов и "одурачивания народа", – это не та политическая группа, которая действительно может сделать для страны что-то хорошее. Отвечая на вопрос, будет ли Грузии в конечном итоге предоставлен статус кандидата в Евросоюз, Атаев ответил, что "в европейской политике больше не звучит грузинский акцент", а это значит, что "прогнозы неутешительные". "Европейскому союзу Грузия нужна только как плацдарм политический, но не экономический. А именно – противостояние России, чему Грузия противится, а наоборот, ярко демонстрирует приверженность своим собственным интересам. Поэтому на данный момент мы не можем наблюдать взаимную заинтересованность между Грузией и ЕС", – заявил Атаев. Оценивая российско-грузинские отношения, которые сложились на сегодняшний день, эксперт подчеркнул, что они держатся на прагматизме и экономических выгодах для обеих страны, несмотря на то, что в отношениях существуют нерешенные болезненные вопросы. Россия занимает второе место после Турции среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,6 миллиарда долларов. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Премьер не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, артур атаев, михаил саакашвили, пресс-центр