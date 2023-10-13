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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в сентябре 2023 года оказался на 0,9 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по... 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T07:01+0400
2023-10-13T08:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в сентябре 2023 года составила -0,2%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,7%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в сентябре 2023 года оказался на 0,9 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

07:01 13.10.2023 (обновлено: 08:03 13.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerТорговля овощами и фруктами в торговом центре "Базар на Орбелиани"
Торговля овощами и фруктами в торговом центре Базар на Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в сентябре 2023 года оказался на 0,9 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в сентябре 2023 года составила -0,2%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,7%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в сентябре 2023 года оказался на 0,9 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - сентябрь 2023
Как изменились цены в Грузии - сентябрь 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
Как изменились цены в Грузии - сентябрь 2023
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