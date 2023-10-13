https://sputnik-georgia.ru/20231013/kakoy-budet-pogoda-v-noyabre-2023-narodnye-primety-na-posledniy-mesyats-oseni-283251662.html

Какой будет погода в ноябре 2023? Народные приметы на последний месяц осени

Какой будет погода в ноябре 2023? Народные приметы на последний месяц осени

Народные приметы на третий осенний месяц предскажут, какой погода будет в ноябре 2023 года, предстоящей зимой, весной и даже летом, а также каким будет урожай 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T18:49+0400

2023-10-13T18:49+0400

2023-10-13T19:20+0400

справки

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Какой будет погода в ноябре 2023 года: народные приметы на последний месяц осени читайте в Sputnik Грузия. Какой будет погода в ноябре По народным приметам зиму встречали 1 ноября, так как в это время обычно ударяли первые морозы. Теплый ноябрь предсказывал суровую зиму, а если в конце последнего месяца осени выпадал обильный снег – это верная примета, что зимний сезон будет сравнительно мягкий. Солнечная и ясная погода в ноябре считалась плохой приметой, предвещающей неурожайный и голодный год. По народным приметам весна ожидается ранней, а лето будет урожайным, если в последний месяц осени выпадет много снега. Иней на деревьях в ноябре предсказывает морозы, а туман по утрам в последний месяц осени указывает на оттепель. Зима ожидается теплая, если в ноябре много комаров на улице и в доме, а также часть уток не улетели в теплые края, а если деревья до конца ноября не успеют полностью сбросить листву – это верная примета, что зима предстоит долгая и морозная. Есть примета, что до 19 декабря снег не ляжет, если земля до 21 ноября не промерзнет. Хорошая примета – много звезд на небе 24 ноября, ягод и грибов летом будет видимо-невидимо. Осадки 27 ноября – хорошая примета, если в этот день пойдет дождь, урожай пшеницы будет богатый, а если снег – значит, уродится овес. Погоду на наступающую зиму предсказывали и в день Григория Зимоуказателя – 30 ноября. Если в последний день осени морозно, это верная примета, что зимний сезон будет долгим и холодным. Погода в ноябре в целом переменчива – переходы от тепла к холоду бывают довольно часто, поэтому абсолютно противоположные приметы могут приходится на один и тот же день последнего месяца осени. Свои коррективы в погоду вносит и глобальное изменение климата, однако предсказания по народным приметам, которые наши предки копили тысячелетиями, в отличие от прогнозов метеорологов сбываются часто. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки