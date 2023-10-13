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Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ
Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ
Главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами 13.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Лидеры стран СНГ в Бишкеке подписали договор об основании Международной организации по русскому языку. Она открыта для любой страны, в том числе не входящей в состав Содружества.На проходящем в Бишкеке заседании Совета глав государств СНГ присутствуют лидеры России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полетит в Бишкек на саммит СНГ.Как отметил генсек СНГ Сергей Лебедев, главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами, всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения.Организация будет решать многогранные задачи, среди которых: качественное образование на русском языке и содействие подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран.Организация также будет содействовать осуществлению перевода литературных произведений, классиков, авторов на русский язык и с русского языка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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снг, новости, общество, политика, русский язык
снг, новости, общество, политика, русский язык

Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ

20:58 13.10.2023
© photo: Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
Официальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2023
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Главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Лидеры стран СНГ в Бишкеке подписали договор об основании Международной организации по русскому языку. Она открыта для любой страны, в том числе не входящей в состав Содружества.
На проходящем в Бишкеке заседании Совета глав государств СНГ присутствуют лидеры России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полетит в Бишкек на саммит СНГ.
Как отметил генсек СНГ Сергей Лебедев, главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами, всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения.

По его словам, деятельность организации направлена на содействие развитию сотрудничества по вопросам использования русского языка, на доступ к мировым базам знаний в области культуры, мировой литературы, истории.

Организация будет решать многогранные задачи, среди которых: качественное образование на русском языке и содействие подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.
Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран.
Организация также будет содействовать осуществлению перевода литературных произведений, классиков, авторов на русский язык и с русского языка.
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