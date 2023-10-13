https://sputnik-georgia.ru/20231013/mezhdunarodnuyu-organizatsiyu-po-russkomu-yazyku-uchredili-strany-sng-283254377.html
Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ
Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ
Главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T20:58+0400
2023-10-13T20:58+0400
2023-10-13T20:58+0400
снг
новости
общество
политика
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0d/283254204_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_5bd84580ea9c3857ef66e0ff847cfbd8.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Лидеры стран СНГ в Бишкеке подписали договор об основании Международной организации по русскому языку. Она открыта для любой страны, в том числе не входящей в состав Содружества.На проходящем в Бишкеке заседании Совета глав государств СНГ присутствуют лидеры России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полетит в Бишкек на саммит СНГ.Как отметил генсек СНГ Сергей Лебедев, главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами, всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения.Организация будет решать многогранные задачи, среди которых: качественное образование на русском языке и содействие подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран.Организация также будет содействовать осуществлению перевода литературных произведений, классиков, авторов на русский язык и с русского языка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0d/283254204_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bb01e1f8bf144bdc9e0ef5ff553106de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, новости, общество, политика, русский язык
снг, новости, общество, политика, русский язык
Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ
Главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Лидеры стран СНГ в Бишкеке подписали договор об основании Международной организации по русскому языку. Она открыта для любой страны, в том числе не входящей в состав Содружества.
На проходящем в Бишкеке заседании Совета глав государств СНГ присутствуют лидеры России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полетит в Бишкек на саммит СНГ.
Как отметил генсек СНГ Сергей Лебедев, главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами, всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения.
По его словам, деятельность организации направлена на содействие развитию сотрудничества по вопросам использования русского языка, на доступ к мировым базам знаний в области культуры, мировой литературы, истории.
Организация будет решать многогранные задачи, среди которых: качественное образование на русском языке и содействие подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.
Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран.
Организация также будет содействовать осуществлению перевода литературных произведений, классиков, авторов на русский язык и с русского языка.