https://sputnik-georgia.ru/20231013/mezhdunarodnuyu-organizatsiyu-po-russkomu-yazyku-uchredili-strany-sng-283254377.html

Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ

Международную организацию по русскому языку учредили страны СНГ

Главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами 13.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Лидеры стран СНГ в Бишкеке подписали договор об основании Международной организации по русскому языку. Она открыта для любой страны, в том числе не входящей в состав Содружества.На проходящем в Бишкеке заседании Совета глав государств СНГ присутствуют лидеры России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полетит в Бишкек на саммит СНГ.Как отметил генсек СНГ Сергей Лебедев, главная цель организации – развитие, укрепление дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами, всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения.Организация будет решать многогранные задачи, среди которых: качественное образование на русском языке и содействие подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии.Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран.Организация также будет содействовать осуществлению перевода литературных произведений, классиков, авторов на русский язык и с русского языка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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