https://sputnik-georgia.ru/20231013/narodnye-primety-na-kupriyanov-den-2023-chto-nelzya-delat-15-oktyabrya-283242106.html

Народные приметы на Куприянов день 2023: что нельзя делать 15 октября?

Народные приметы на Куприянов день 2023: что нельзя делать 15 октября?

Православная церковь 15 октября поминает мучеников Киприана и Иустину, принявших смерть за Христову веру в 304 году в Никомидии 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T13:27+0400

2023-10-13T13:27+0400

2023-10-13T13:36+0400

справки

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Народный праздник называют Куприянов день, а также "День Устиньи" и "Киприан и Устинья", с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Куприянов день и о народных приметах 15 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Куприянов день нельзя что-либо обещать, так как обещания, данные 15 октября, не исполнятся. Плохая примета ночевать в чужом доме в Куприянов день или пускать малознакомых людей в свой – избавиться от проблем и ненужной суеты будет трудно. Путешествовать или переезжать 15 октября нельзя – по приметам вероятны несчастные случаи и неприятности. Ругаться и ссориться в Куприянов день нельзя – это плохая примета, можно привлечь беды и неприятности. По народным приметам в Куприянов день нельзя одеваться ярко и броско, транжирить и напиваться – по приметам можно лишиться удачи и достатка. Народные приметы По народным приметам предстояла пасмурная погода, если 15 октября особенно четко был виден круг, опоясывающий Луну, и скотина сама возвращается в загон после прогулки. Ожидаются заморозки, если в Куприянов день небо ясное и листья сильно опадают, а если кот целый день греется на солнышке – это верная примета, что снег скоро выпадет. Зима будет теплой и неснежной, если белка к 15 октября полностью сменила шерстку, а если куры начали хохлиться – это примета, предсказывающая, что скоро ударят морозы. По народным приметам сильный ветер и листопад, а также проливной дождь в Куприянов день предсказывают суровую зиму. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки