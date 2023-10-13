https://sputnik-georgia.ru/20231013/podorozhayut-li-v-gruzii-gaz-i-elektrichestvo--otvet-komissii-po-energetike-283231185.html

Подорожают ли в Грузии газ и электричество – ответ комиссии по энергетике

Подорожают ли в Грузии газ и электричество – ответ комиссии по энергетике

Тариф на воду для Тбилиси, Мцхета и Рустави будет пересмотрен в ноябре-декабре, заявил глава регулятора 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T10:02+0400

2023-10-13T10:02+0400

2023-10-13T10:02+0400

грузия

экономика

новости

общество

давид нармания

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

тарифы на газ

тарифы на воду

тарифы на электроэнергию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/31/238293191_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_45db07d86c6f210e99f89310a3e00446.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тарифы на газ и электричество в Грузии не будут увеличиваться в ближайшие годы, заявил глава Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Давид Нармания в парламенте. Тариф на газ для Тбилиси составляет 0,539 лари, для регионов – 0,569 лари. Что касается электроэнергии, то для потребителей в Грузии действует три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии. Что касается тарифа на воду, то, по словам Нармания, для Тбилиси, Мцхета и Рустави он будет пересмотрен в ноябре-декабре. "Я не могу сказать заранее, какое решение примет комиссия по итогам рассмотрения", – сказал Нармания. На сегодняшний день тариф на воду составляет 4,5 лари на человека, либо 0,5 лари за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, общество, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на газ, тарифы на воду, тарифы на электроэнергию