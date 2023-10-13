https://sputnik-georgia.ru/20231013/podorozhayut-li-v-gruzii-gaz-i-elektrichestvo--otvet-komissii-po-energetike-283231185.html
Подорожают ли в Грузии газ и электричество – ответ комиссии по энергетике
Подорожают ли в Грузии газ и электричество – ответ комиссии по энергетике
Тариф на воду для Тбилиси, Мцхета и Рустави будет пересмотрен в ноябре-декабре, заявил глава регулятора 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T10:02+0400
2023-10-13T10:02+0400
2023-10-13T10:02+0400
грузия
экономика
новости
общество
давид нармания
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
тарифы на газ
тарифы на воду
тарифы на электроэнергию
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тарифы на газ и электричество в Грузии не будут увеличиваться в ближайшие годы, заявил глава Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Давид Нармания в парламенте. Тариф на газ для Тбилиси составляет 0,539 лари, для регионов – 0,569 лари. Что касается электроэнергии, то для потребителей в Грузии действует три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии. Что касается тарифа на воду, то, по словам Нармания, для Тбилиси, Мцхета и Рустави он будет пересмотрен в ноябре-декабре. "Я не могу сказать заранее, какое решение примет комиссия по итогам рассмотрения", – сказал Нармания. На сегодняшний день тариф на воду составляет 4,5 лари на человека, либо 0,5 лари за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, общество, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на газ, тарифы на воду, тарифы на электроэнергию
грузия, экономика, новости, общество, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на газ, тарифы на воду, тарифы на электроэнергию
Подорожают ли в Грузии газ и электричество – ответ комиссии по энергетике
Тариф на воду для Тбилиси, Мцхета и Рустави будет пересмотрен в ноябре-декабре, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Тарифы на газ и электричество в Грузии не будут увеличиваться в ближайшие годы, заявил глава Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Давид Нармания в парламенте.
Тариф на газ для Тбилиси составляет 0,539 лари, для регионов – 0,569 лари. Что касается электроэнергии, то для потребителей в Грузии действует три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии.
"В прошлом году мы установили тарифы на природный газ, и первый раз комиссия установила тарифы на пять лет. Соответственно, не следует ждать изменения тарифов на природный газ в ближайшие пять лет. Также пятилетний тариф установлен в конце 2020 года в секторе энергетики и, соответственно, в ближайшие два года не планируется пересмотр тарифа на электричество", – сказал Нармания.
Что касается тарифа на воду, то, по словам Нармания, для Тбилиси, Мцхета и Рустави он будет пересмотрен в ноябре-декабре.
"Я не могу сказать заранее, какое решение примет комиссия по итогам рассмотрения", – сказал Нармания.
На сегодняшний день тариф на воду составляет 4,5 лари на человека, либо 0,5 лари за кубометр.