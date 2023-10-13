https://sputnik-georgia.ru/20231013/prognozy-po-predostavleniyu-gruzii-statusa-kandidata-v-es-neuteshitelnye--kavkazoved-283240170.html
Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед
Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед
Грузинский акцент в последнее время не звучит в европейской политике, так же, как и европейский в грузинской, считает кавказовед, политолог и доцент кафедры... 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T14:46+0400
2023-10-13T14:46+0400
2023-10-13T14:58+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео-новости из грузии
видео
политика
грузия
украина
молдова
артур атаев
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0d/283239987_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cbe649f5a38af35800739e8d6a51d24b.jpg
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Европейскому союзу Грузия нужна только как плацдарм политический, но не экономический. А именно противостояние России, чему Грузия противится. Поэтому на данный момент мы не можем наблюдать взаимную заинтересованность между Грузией и ЕС", – заявил Атаев.Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
украина
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0d/283239987_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c27ba3a15dac7c610b5b0d5b820da51.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, политика, грузия, украина, молдова, артур атаев, еврокомиссия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, политика, грузия, украина, молдова, артур атаев, еврокомиссия, пресс-центр, видео
Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед
14:46 13.10.2023 (обновлено: 14:58 13.10.2023)
Грузинский акцент в последнее время не звучит в европейской политике, так же, как и европейский в грузинской, считает кавказовед, политолог и доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Европейскому союзу Грузия нужна только как плацдарм политический, но не экономический. А именно противостояние России, чему Грузия противится. Поэтому на данный момент мы не можем наблюдать взаимную заинтересованность между Грузией и ЕС", – заявил Атаев.
Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.