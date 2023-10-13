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https://sputnik-georgia.ru/20231013/prognozy-po-predostavleniyu-gruzii-statusa-kandidata-v-es-neuteshitelnye--kavkazoved-283240170.html
Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед
Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед
Грузинский акцент в последнее время не звучит в европейской политике, так же, как и европейский в грузинской, считает кавказовед, политолог и доцент кафедры... 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T14:46+0400
2023-10-13T14:58+0400
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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Европейскому союзу Грузия нужна только как плацдарм политический, но не экономический. А именно противостояние России, чему Грузия противится. Поэтому на данный момент мы не можем наблюдать взаимную заинтересованность между Грузией и ЕС", – заявил Атаев.Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, политика, грузия, украина, молдова, артур атаев, еврокомиссия, пресс-центр, видео

Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед

14:46 13.10.2023 (обновлено: 14:58 13.10.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузинский акцент в последнее время не звучит в европейской политике, так же, как и европейский в грузинской, считает кавказовед, политолог и доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев
Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Европейскому союзу Грузия нужна только как плацдарм политический, но не экономический. А именно противостояние России, чему Грузия противится. Поэтому на данный момент мы не можем наблюдать взаимную заинтересованность между Грузией и ЕС", – заявил Атаев.
Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
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