https://sputnik-georgia.ru/20231013/prognozy-po-predostavleniyu-gruzii-statusa-kandidata-v-es-neuteshitelnye--kavkazoved-283240170.html

Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед

Прогнозы по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС неутешительные – кавказовед

Грузинский акцент в последнее время не звучит в европейской политике, так же, как и европейский в грузинской, считает кавказовед, политолог и доцент кафедры... 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T14:46+0400

2023-10-13T14:46+0400

2023-10-13T14:58+0400

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Об этом эксперт заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Европейскому союзу Грузия нужна только как плацдарм политический, но не экономический. А именно противостояние России, чему Грузия противится. Поэтому на данный момент мы не можем наблюдать взаимную заинтересованность между Грузией и ЕС", – заявил Атаев.Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

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