https://sputnik-georgia.ru/20231013/yadernye-sily-ssha-ne-gotovy-k-konfliktu-s-rossiey-i-kitaem---doklad-kongressa-283246407.html

Ядерные силы США не готовы к конфликту с Россией и Китаем – доклад конгресса

Ядерные силы США не готовы к конфликту с Россией и Китаем – доклад конгресса

Атомные арсеналы США нуждаются в количественных и структурных изменениях, считают законодатели 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T16:06+0400

2023-10-13T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Ядерные силы США на сегодняшний день плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.Ядерный конфликт с Россией и Китаем авторы исследования назвали все более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы суметь дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые возникнут в 2027-2035 годах.Законодатели предположили, что в ситуации, когда атомные арсеналы сразу двух держав окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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