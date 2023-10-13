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Ядерные силы США не готовы к конфликту с Россией и Китаем – доклад конгресса
Ядерные силы США не готовы к конфликту с Россией и Китаем – доклад конгресса
Атомные арсеналы США нуждаются в количественных и структурных изменениях, считают законодатели 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Ядерные силы США на сегодняшний день плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.Ядерный конфликт с Россией и Китаем авторы исследования назвали все более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы суметь дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые возникнут в 2027-2035 годах.Законодатели предположили, что в ситуации, когда атомные арсеналы сразу двух держав окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, китай
Ядерные силы США не готовы к конфликту с Россией и Китаем – доклад конгресса
16:06 13.10.2023 (обновлено: 16:15 13.10.2023)
Атомные арсеналы США нуждаются в количественных и структурных изменениях, считают законодатели
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Ядерные силы США на сегодняшний день плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.
Ядерный конфликт с Россией и Китаем авторы исследования назвали все более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы суметь дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые возникнут в 2027-2035 годах.
"Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных", – приводит РИА Новости выдержку из доклада.
Законодатели предположили, что в ситуации, когда атомные арсеналы сразу двух держав окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна".