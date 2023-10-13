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Заявки на бесплатное обучение в России подали около 150 абитуриентов из Грузии
Заявки на бесплатное обучение в России подали около 150 абитуриентов из Грузии
Чаще всего желающие поступить отдают предпочтение высшим учебным заведениям в Москве и Санкт-Петербурге 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T18:01+0400
2023-10-13T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Около 150 абитуриентов из Грузии подали заявки на бесплатное обучение в вузах России в 2024 году, заявили Sputnik Грузия в Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии. Кампания по набору кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета РФ стартовала 1 сентября и продлится до 1 ноября. Чаще всего желающие поступить отдают предпочтение высшим учебным заведениям в Москве и Санкт-Петербурге. Среди наиболее востребованных специальностей – экономика, инженерия, строительство, медицина, лингвистика. Также большим интересом у абитуриентов пользуются специальности в сфере информационных технологий. По информации собеседника Агентства, учащиеся из Грузии смогут поступить в любой вуз РФ, за исключением МГУ им. Ломоносова, Дипломатической академии МИД России и МГИМО МИД России. В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023 г.). Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации", заполнить анкету и отправить на проверку. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте диппредставительства. По вопросам подачи документов обращаться: (+99532)2 913 264; edu-in-ru@mail.ru.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, общество, образование, москва, санкт-петербург, мид россии, швейцария
Заявки на бесплатное обучение в России подали около 150 абитуриентов из Грузии
Чаще всего желающие поступить отдают предпочтение высшим учебным заведениям в Москве и Санкт-Петербурге
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Около 150 абитуриентов из Грузии подали заявки на бесплатное обучение в вузах России в 2024 году, заявили Sputnik Грузия в Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии.
Кампания по набору кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета РФ стартовала 1 сентября и продлится до 1 ноября.
"На данный момент зарегистрировано около 150 человек. Всего для абитуриентов из Грузии выделено 200 мест для бесплатного обучения в российских вузах", – заявили в Секции интересов РФ.
Чаще всего желающие поступить отдают предпочтение высшим учебным заведениям в Москве и Санкт-Петербурге. Среди наиболее востребованных специальностей – экономика, инженерия, строительство, медицина, лингвистика. Также большим интересом у абитуриентов пользуются специальности в сфере информационных технологий.
По информации собеседника Агентства, учащиеся из Грузии смогут поступить в любой вуз РФ, за исключением МГУ им. Ломоносова, Дипломатической академии МИД России и МГИМО МИД России.
В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023 г.).
Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте
государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации", заполнить анкету и отправить на проверку. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте
диппредставительства.
По вопросам подачи документов обращаться: (+99532)2 913 264; edu-in-ru@mail.ru.