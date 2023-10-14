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Поставляемое Киеву оружие бесконтрольно расходится по всему миру – МИД РФ

Поставляемое Киеву оружие бесконтрольно расходится по всему миру – МИД РФ

Дипломат назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС боеприпасами 14.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.По ее словам, "на этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты и, естественно, власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран "коллективного Запада", одержимые антироссийскими настроениями". Она также назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС боеприпасами. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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