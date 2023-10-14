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Поставляемое Киеву оружие бесконтрольно расходится по всему миру – МИД РФ
Поставляемое Киеву оружие бесконтрольно расходится по всему миру – МИД РФ
Дипломат назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС боеприпасами 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T22:14+0400
2023-10-14T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.По ее словам, "на этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты и, естественно, власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран "коллективного Запада", одержимые антироссийскими настроениями". Она также назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС боеприпасами. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, украина, киев, тбилиси, мария захарова, сергей лавров, мид россии, хамас, нато
Поставляемое Киеву оружие бесконтрольно расходится по всему миру – МИД РФ
22:14 14.10.2023 (обновлено: 22:39 14.10.2023)
Дипломат назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС боеприпасами
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"В реальности все то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру", – цитирует Захарову РИА Новости.
По ее словам, "на этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты и, естественно, власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран "коллективного Запада", одержимые антироссийскими настроениями".
Она также назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС боеприпасами.
"В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур "ХАМАС" оружием и боеприпасами", – отмечается в комментарии.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.