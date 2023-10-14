https://sputnik-georgia.ru/20231014/dovela-do-slez-i-spela-s-mentorom-gruzinka-proizvela-furor-na-shou-golos-v-germanii-283251485.html

Довела до слез и спела с ментором: грузинка произвела фурор на шоу "Голос" в Германии

Довела до слез и спела с ментором: грузинка произвела фурор на шоу "Голос" в Германии

Для "слепых прослушиваний" девушка выбрала эмоциональную песню Earth Song Майкла Джексона 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T15:51+0400

2023-10-14T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузинская певица Лизи Гозалишвили произвела фурор на шоу "Голос" в Германии – довела до слез ментора своим исполнением и успешно перешла на следующий этап. Для этапа "слепых прослушиваний" девушка выбрала эмоциональную песню Earth Song Майкла Джексона – и не прогадала. Почти к припеву к ней повернулись менторы двух команд – братья Каулитц из Tokio Hotel и Джованни Зарелла, команду которого и выбрала грузинка. Далее братья Каулиц начали расспрашивать девушку, в каком стиле она чаще поет, потому что в этом исполнении они услышали сочетание нескольких жанров. Гозалишвили отметила, что не отдает предпочтение какому-то конкретному жанру. На что сразу среагировал Джованни Зарелла, сказав: "Лизи, я не знаю, что там услышали Том и Билл, но давай еще раз им покажем". Зарелла вышел на сцену и исполнил ту же песню в дуэте с Лизи. Зал остался в восторге – все аплодировали стоя.Лизи Гозалишвили на данный момент живет в Германии и учится в Университете Бонна на факультете технологии. Грузинский слушатель узнал о Лизи благодаря ее авторским песням, также ранее она принимала участие в грузинском музыкальном проекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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