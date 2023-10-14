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ДТП на востоке Грузии, есть погибший
ДТП на востоке Грузии, есть погибший
Смертоносное ДТП произошло в результате столкновения двух легковушек 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T13:51+0400
2023-10-14T13:51+0400
2023-10-14T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП на дороге, соединяющей село Дедоплисцкаро и город Сигнахи (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. В результате пассажир одной из машин погиб на месте. Следственные действия продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, сигнахи, кахети
происшествия, новости, грузия, сигнахи, кахети
ДТП на востоке Грузии, есть погибший
13:51 14.10.2023 (обновлено: 13:52 14.10.2023)
Смертоносное ДТП произошло в результате столкновения двух легковушек
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Один человек погиб в результате ДТП на дороге, соединяющей село Дедоплисцкаро и город Сигнахи (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели
".
По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. В результате пассажир одной из машин погиб на месте.
Следственные действия продолжаются.