https://sputnik-georgia.ru/20231014/dtp-na-vostoke-gruzii-est-pogibshiy-283262020.html

ДТП на востоке Грузии, есть погибший

ДТП на востоке Грузии, есть погибший

Смертоносное ДТП произошло в результате столкновения двух легковушек 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП на дороге, соединяющей село Дедоплисцкаро и город Сигнахи (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. В результате пассажир одной из машин погиб на месте. Следственные действия продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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