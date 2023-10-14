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Фестиваль грузинского вина стартовал в Кахети

Фестиваль грузинского вина стартовал в Кахети

На мероприятии будет представлено более 300 видов вина 14.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Пятый по счету винный фестиваль Gurjaani Wine Festival 2023, где будет представлено более 300 видов вина, стартовал в Гурджаани (регион Кахети) 14 октября.Цель фестиваля – способствовать развитию винного туризма, познакомить иностранцев и грузинское общество с культурой вина и винными традициями.В этом году гости фестиваля смогут увидеть множество сортов грузинских вин, приготовленных в квеври, и не только. Организаторы обещают, что представлено будет более 300 различных видов вина, чачи и других напитков, которые производили крупные и малые предприятия.Не обойдется и без грузинских вкусностей – гости смогут попробовать традиционные блюда грузинской кухни.Для участия в фестивале организаторы предлагают пройти регистрацию по данной ссылке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, кахети, тбилиси, квеври, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие