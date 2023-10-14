https://sputnik-georgia.ru/20231014/krasiveyshie-peyzazhi-ozera-i-alpiyskiy-les-v-gorakh-adzharii-poyavilsya-novyy-velomarshrut-283267283.html

Красивейшие пейзажи, озера и альпийский лес: в горах Аджарии появился новый веломаршрут

Красивейшие пейзажи, озера и альпийский лес: в горах Аджарии появился новый веломаршрут

Хорошая новость для велосипедистов, любящих путешествия 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T23:42+0400

2023-10-14T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Новый круговой веломаршрут "Годердзи – Зеленое озеро – Черное озеро" длиной 24 километра появился в высокогорной Аджарии, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона. Веломаршрут начинается с перевала Годердзи, где любители природы смогут насладиться красивейшими пейзажами. Первой остановкой маршрута является Зеленое озеро, где у путешественников будет возможность остановиться на пикник и устроить прогулку по озеру на лодке.После Зеленого озера маршрут продолжается к Черному озеру, которое утопает в зелени. Оно находится на высоте 1 900 метров над уровнем моря, окружено альпийским лесом и болотными растениями. После Черного озера маршрут вновь ведет к перевалу Годердзи. Помимо вело-маршрута, в этом году туристические указатели были установлены ко всем новым семейным гостиницам, винным погребам и коттеджам высокогорной Аджарии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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