https://sputnik-georgia.ru/20231014/poluchili-pasport-drugoy-strany-skolko-chelovek-lishilis-grazhdanstva-gruzii--283263193.html

Получили паспорт другой страны: сколько человек лишились гражданства Грузии?

Получили паспорт другой страны: сколько человек лишились гражданства Грузии?

Большинство случаев, связанных с потерей грузинского гражданства, касаются получения российского паспорта 14.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Около 43,5 тысячи граждан Грузии потеряли свое гражданство за последние 10 лет из-за получения гражданства другой страны, говорится в информации Агентства гражданских сервисов. Большинство случаев (57,8%), связанных с потерей грузинского гражданства, касаются получения российского паспорта.В Грузии до 2018 года за редким исключением было запрещено двойное гражданство. После 2018 года при получении паспорта иностранного государства гражданин Грузии обязан обратиться в соответствующие органы страны для сохранения грузинского. В противном случае он автоматически лишается гражданства Грузии и далее должен пройти процедуры для его восстановления.По данным агентства, пик лишения грузинского гражданства пришелся на период до изменений в законе. В частности, в период с 2013 по 2018 год гражданства лишились 35,2 тысячи граждан Грузии. При этом из-за получения гражданства России грузинского паспорта за последние 10 лет лишились 25,1 тысячи граждан, из них 20,3 тысячи – до возможности иметь два гражданства. Что касается последних данных, то в период с января по октябрь 2023 года гражданства Грузии лишились около трех тысяч человек, из них 2,1 тысячи – по причине получения гражданства России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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