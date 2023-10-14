https://sputnik-georgia.ru/20231014/s-2024-goda-v-gruzii-uvelichitsya-pomosch-dlya-lits-s-ovz-282824973.html

С 2024 года в Грузии увеличится помощь для лиц с ОВЗ

С 2024 года в Грузии увеличится помощь для лиц с ОВЗ

Для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ соцпакет увеличится на 50 лари 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T19:35+0400

2023-10-14T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Размер помощи лицам с ОВЗ в Грузии с 2024 года вырастет согласно индексации соцпакета, говорится в проекте государственного бюджета на будущий год. На сегодняшний день помощь лицам с ОВЗ в Грузии колеблется в размере 100-300 лари (порядка 38-113 долларов) в зависимости от группы.В частности, для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ соцпакет увеличится на 50 лари (порядка 18 долларов), а для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ, – на 20 лари (порядка 8 долларов). Согласно закону, для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ помощь рассчитывается исходя из фактических показателей экономического роста и инфляции, а для остальных лиц – исходя из экономического роста. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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