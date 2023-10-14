https://sputnik-georgia.ru/20231014/uchenye-nazvali-produkty-kotorye-razvivayut-mozg-rebenka-282686220.html

Ученые назвали продукты, которые развивают мозг ребенка

Ученые назвали продукты, которые развивают мозг ребенка

Наиболее важны для развития мозга первые пять лет жизнь ребенка 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T18:55+0400

2023-10-14T18:55+0400

2023-10-14T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Развитие мозга всецело зависит от питания, которое играет важную роль как в подавлении, так и в развитии конкретных генов, выяснили европейские ученые.Это означает, что очень много хороших генов могут быть угнетены из-за недостаточного питания, или наоборот, активизироваться с помощью сбалансированной и правильной пищи. Первые пять лет жизни человека особенно важны в плане роста объема мозга. Правильное питание важно для того, чтобы детский организм адекватно был обеспечен энергией и питательными веществами. Самым важным и главным продуктом считается вода. Медики напоминают, что, если человек не принимает воду в том количестве, которое нужно организму, процессы в головном мозге будут протекать неправильно. Специалисты отмечают, что кишечник принято считать вторым мозгом и он очень важен для хорошего настроения, интеллекта и мышления. Привести в порядок кишечник помогает мацони. Как известно, мацони обладает успокоительным эффектом, прекрасно утоляет голод и жажду. Он лучше молока усваивается организмом и как продукт, содержащий живую микрофлору, очень полезен для здоровья. Мацони может выводить из организма токсины и снижать уровень холестерина в крови. Важными продуктами, которые положительно влияют на мозг, считаются рыба и орехи. Они содержат Омега-3, что помогает здоровому функционированию головного мозга. Также полезными продуктами для нормальной работы мозга считаются ягоды, особенно черника, смородина. Важную роль в функционировании мозга играет и шоколад, также брокколи, семена тыквы, семечек, яйца, богатые витаминами А, В2, В6, калием, натрием, фосфором и другими полезными микроэлементами.Для детей педиатры также рекомендуют овсянку, зеленый горошек, яблоки, морковь. Эти продукты также важны для нормального функционирования мозга. Мозг не может существовать без углеводов, так как его главной энергетической пищей считается глюкоза. Медики предупреждают, что для головного мозга опасны все рафинированные продукты – пища, не богатая пищевыми веществами. Особенно опасны технологически обработанные жиры и газированные напитки, поэтому будет хорошо, если родители позаботятся о том, чтобы дети как можно дольше не пробовали эти продукты. Материал подготовлен на основе открытых источников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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