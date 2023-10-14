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В Грузии отмечают большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – видео
В Грузии отмечают большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – видео
Великий духовный праздник Мцхетоба-Светицховлоба отмечают в Грузии. В основе этого праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня... 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T16:56+0400
2023-10-14T16:56+0400
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празднование мцхетоба - светицховлоба
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Тут проходит с утра при большом стечении верующих праздничное богослужение. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители страны отмечают этот день.Город Мцхета в этот день превратился в одну большую праздничную площадку. До позднего вечера тут будут проходить народные гулянья. Для гостей города и его жителей организованы спортивные и зрелищные мероприятия, в центре города установлена большая сцена для концерта. Тут же проходит выставка-продажа сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, мцхета, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, мцхета, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба, видео
В Грузии отмечают большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – видео
16:56 14.10.2023 (обновлено: 17:09 14.10.2023)
Великий духовный праздник Мцхетоба-Светицховлоба отмечают в Грузии. В основе этого праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня, во славу которого был построен храм, собор Светицховели.
Тут проходит с утра при большом стечении верующих праздничное богослужение. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители страны отмечают этот день.
Город Мцхета в этот день превратился в одну большую праздничную площадку. До позднего вечера тут будут проходить народные гулянья. Для гостей города и его жителей организованы спортивные и зрелищные мероприятия, в центре города установлена большая сцена для концерта. Тут же проходит выставка-продажа сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии.