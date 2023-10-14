https://sputnik-georgia.ru/20231014/v-gruzii-otmechayut-bolshoy-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba---video-283263999.html

В Грузии отмечают большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – видео

В Грузии отмечают большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – видео

Великий духовный праздник Мцхетоба-Светицховлоба отмечают в Грузии. В основе этого праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня... 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T16:56+0400

2023-10-14T16:56+0400

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мцхета

мцхетоба-светицховлоба

празднование мцхетоба - светицховлоба

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Тут проходит с утра при большом стечении верующих праздничное богослужение. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители страны отмечают этот день.Город Мцхета в этот день превратился в одну большую праздничную площадку. До позднего вечера тут будут проходить народные гулянья. Для гостей города и его жителей организованы спортивные и зрелищные мероприятия, в центре города установлена большая сцена для концерта. Тут же проходит выставка-продажа сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии.

мцхета

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