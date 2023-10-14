https://sputnik-georgia.ru/20231014/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-283259971.html

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов, что на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года 14.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2023 года вырос на 16,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 16 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более 11 миллиардов долларов, что на 18,3% больше данных за девять месяцев 2022 года. Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов. Это на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 6,7 миллиарда долларов, что почти на 22,5% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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