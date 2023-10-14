https://sputnik-georgia.ru/20231014/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-283259971.html
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов, что на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T10:02+0400
2023-10-14T10:02+0400
2023-10-14T10:02+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_f6d8a6d0a9973550269e2c89ee4b083e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2023 года вырос на 16,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 16 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более 11 миллиардов долларов, что на 18,3% больше данных за девять месяцев 2022 года. Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов. Это на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 6,7 миллиарда долларов, что почти на 22,5% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_3ae6ea6c5c0774dbd20af21556010517.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов, что на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2023 года вырос на 16,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 16 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму более 11 миллиардов долларов, что на 18,3% больше данных за девять месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-сентябрь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 607,2
12,7
Импорт
11 312,3
18,3
Всего
15 919,5
16,6
Экспорт составил 4,6 миллиарда долларов. Это на 12,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 6,7 миллиарда долларов, что почти на 22,5% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.