https://sputnik-georgia.ru/20231014/voskhozhdenie-k-srednevekovoy-kreposti-v-adzharii-poyavilas-novaya-turisticheskaya-tropinka-283263350.html

Восхождение к средневековой крепости: в Аджарии появилась новая туристическая тропинка

Восхождение к средневековой крепости: в Аджарии появилась новая туристическая тропинка

Средневековая крепость Хихани в Аджарии стала доступнее для туристов 14.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-14T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Департамент туризма и курортов Аджарии завершил строительство туристической тропы, ведущей к средневековой крепости Хихани, расположенной на высоте 2 236 метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба ведомства. Пешеходная тропа длиной в один километр оборудована зонами для отдыха, качелями, беседками, а также лестницами с перилами. Благодаря улучшенной инфраструктуре восхождение к крепости стало безопаснее, а само место – более привлекательным для туристов. Первые гиды и представители турфирм уже успели пройтись и оценить обновленный маршрут. Крепость Хихани является одной из наиболее хорошо сохранившихся и труднодоступных крепостей Аджарии. Крепость уникальна как по своему расположению и внешнему виду, так и по окружающему ландшафту. Сооружение расположено на склоне горы. Точная дата строительства крепости Хихани неизвестна, однако большинство ученых считают, что она была построена в X-XIII веках. Одни источники утверждают, что строительство крепости начал известный ученый, прозаик XIII века Тбели Абусеридзе, канонизированный Грузинской православной Церковью. В завершении строительства Хиханской крепости большую роль сыграла его супруга Магула. Другие источники приписывают строительство Хиханской крепости царице Тамар. Крепость была резиденцией аджарских князей Абусеридзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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