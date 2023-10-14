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"Вы несомненно победите" – президент Грузии обратилась к Израилю
"Вы несомненно победите" – президент Грузии обратилась к Израилю
Зурабишвили выразила искреннюю скорбь по поводу недавних событий 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T11:51+0400
2023-10-14T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Стойкость и единство израильского народа вдохновляют всех, эта страна несомненно победит, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с послом Израиля Хадас Мейцад. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, палестина, тбилиси, саломе зурабишвили , хамас, израиль
грузия, политика, новости, палестина, тбилиси, саломе зурабишвили , хамас, израиль
"Вы несомненно победите" – президент Грузии обратилась к Израилю
11:51 14.10.2023 (обновлено: 12:22 14.10.2023)
Зурабишвили выразила искреннюю скорбь по поводу недавних событий
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Стойкость и единство израильского народа вдохновляют всех, эта страна несомненно победит, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с послом Израиля Хадас Мейцад.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Я еще раз подтвердила послу Хадас Мейцаду непоколебимую поддержку Грузии Израилю. Я отправила письмо президенту Ицхак Герцогу, в котором выразила искреннюю скорбь по поводу недавних событий. Стойкость и единство народа Израиля действительно вдохновляют всех. Вы несомненно победите!" – написала Зурабишвили в соцсети Twitter.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.