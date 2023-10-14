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https://sputnik-georgia.ru/20231014/za-zagryaznenie-chernogo-morya-oshtrafovano-tri-korablya-283262161.html
За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля
За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля
Все три судна были оштрафованы на 24,5 тысячи долларов 14.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Три корабля, плавающих под флагами иностранных государств, оштрафованы в Грузии за загрязнение моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.Все три факта загрязнения моря были выявлены в грузинской акватории Черного моря.По данным ведомства, штраф для каждого корабля составил 65 тысяч лари (порядка 24,5 тысячи долларов). При этом корабли получили право покинуть территориальные воды Грузии только после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, черное море
грузия, новости, черное море

За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля

14:31 14.10.2023 (обновлено: 14:36 14.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerРоссийский сухогруз "Санкт-Петербург" на рейде батумского порта в шторм
Российский сухогруз Санкт-Петербург на рейде батумского порта в шторм - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Все три судна были оштрафованы на 24,5 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Три корабля, плавающих под флагами иностранных государств, оштрафованы в Грузии за загрязнение моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.
Все три факта загрязнения моря были выявлены в грузинской акватории Черного моря.
По данным ведомства, штраф для каждого корабля составил 65 тысяч лари (порядка 24,5 тысячи долларов).
При этом корабли получили право покинуть территориальные воды Грузии только после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде.
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