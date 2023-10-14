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За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля
За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля
Все три судна были оштрафованы на 24,5 тысячи долларов 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T14:31+0400
2023-10-14T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Три корабля, плавающих под флагами иностранных государств, оштрафованы в Грузии за загрязнение моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.Все три факта загрязнения моря были выявлены в грузинской акватории Черного моря.По данным ведомства, штраф для каждого корабля составил 65 тысяч лари (порядка 24,5 тысячи долларов). При этом корабли получили право покинуть территориальные воды Грузии только после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, черное море
За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля
14:31 14.10.2023 (обновлено: 14:36 14.10.2023)
Все три судна были оштрафованы на 24,5 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Три корабля, плавающих под флагами иностранных государств, оштрафованы в Грузии за загрязнение моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.
Все три факта загрязнения моря были выявлены в грузинской акватории Черного моря.
По данным ведомства, штраф для каждого корабля составил 65 тысяч лари (порядка 24,5 тысячи долларов).
При этом корабли получили право покинуть территориальные воды Грузии только после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде.