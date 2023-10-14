https://sputnik-georgia.ru/20231014/za-zagryaznenie-chernogo-morya-oshtrafovano-tri-korablya-283262161.html

За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля

За загрязнение Черного моря оштрафовано три корабля

Все три судна были оштрафованы на 24,5 тысячи долларов 14.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Три корабля, плавающих под флагами иностранных государств, оштрафованы в Грузии за загрязнение моря, говорится в сообщении Департамента природоохранного надзора.Все три факта загрязнения моря были выявлены в грузинской акватории Черного моря.По данным ведомства, штраф для каждого корабля составил 65 тысяч лари (порядка 24,5 тысячи долларов). При этом корабли получили право покинуть территориальные воды Грузии только после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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