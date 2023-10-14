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Жителей Грузии поздравили с праздником Светицховлоба
Жителей Грузии поздравили с праздником Светицховлоба
Президент и премьер-министр присоединились к поздравлениям 14.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-14T13:10+0400
2023-10-14T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии Грузии поздравило всех православных верующих с праздником Мцхетоба-Светицховлоба. Праздник традиционно отмечается 14 октября в древней столице Грузии - Мцхета, и его эпицентром является храм Светицховели. В этот же день отмечается и праздник города - Мцхетоба.С праздником население Грузии поздравил и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Премьер выложил в соцсети фотографию храма с поздравительной надписью. Таким же образом жителей страны поздравила и президент Саломе Зурабишвили. Тем временем, город Мцхета постепенно превращается в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи. Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое. Завершится день гала-концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мцхета, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили
грузия, новости, общество, мцхета, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили
Жителей Грузии поздравили с праздником Светицховлоба
13:10 14.10.2023 (обновлено: 13:35 14.10.2023)
Президент и премьер-министр присоединились к поздравлениям
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии Грузии поздравило всех православных верующих с праздником Мцхетоба-Светицховлоба.
Праздник традиционно отмечается 14 октября в древней столице Грузии - Мцхета, и его эпицентром является храм Светицховели. В этот же день отмечается и праздник города - Мцхетоба.
"В этот день во всех церквях Грузии проводится праздничное богослужение и упоминаются святой царь Мириан, царица Нана, святая Сидония и Абиатар", - отмечено в сообщении агентства.
С праздником население Грузии поздравил и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Премьер выложил в соцсети фотографию храма с поздравительной надписью. Таким же образом жителей страны поздравила и президент Саломе Зурабишвили.
Тем временем, город Мцхета постепенно превращается в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи.
Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое.
Завершится день гала-концертом.