https://sputnik-georgia.ru/20231014/zhiteley-gruzii-pozdravili-s-prazdnikom-svetitskhovloba-283261697.html

Жителей Грузии поздравили с праздником Светицховлоба

Жителей Грузии поздравили с праздником Светицховлоба

Президент и премьер-министр присоединились к поздравлениям 14.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Государственное агентство по вопросам религии Грузии поздравило всех православных верующих с праздником Мцхетоба-Светицховлоба. Праздник традиционно отмечается 14 октября в древней столице Грузии - Мцхета, и его эпицентром является храм Светицховели. В этот же день отмечается и праздник города - Мцхетоба.С праздником население Грузии поздравил и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Премьер выложил в соцсети фотографию храма с поздравительной надписью. Таким же образом жителей страны поздравила и президент Саломе Зурабишвили. Тем временем, город Мцхета постепенно превращается в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи. Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое. Завершится день гала-концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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