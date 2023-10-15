Политики с бутербродами, эмоциональный Трамп: забавный фотодайджест

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон едят бутерброд с рыбой на пирсе в Гамбурге.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон едят бутерброд с рыбой на пирсе в Гамбурге.
Стив Платт и Стив Уильямс готовятся поймать лебедя для медицинского обследования на озере Мортон в США.
Стив Платт и Стив Уильямс готовятся поймать лебедя для медицинского обследования на озере Мортон в США.
Группа Blue Man в Нью-Йорке.
Группа Blue Man в Нью-Йорке.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии в 2024 году Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в Вулфборо.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии в 2024 году Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в Вулфборо.
Такса участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской федерации кинологического спорта "Летающий пес".
Такса участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской федерации кинологического спорта "Летающий пес".
Участник финальных соревнований по купольному пилотированию Кубка России по парашютному спорту выступает в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе.
Участник финальных соревнований по купольному пилотированию Кубка России по парашютному спорту выступает в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе.
Питомцы в церкви Святого Франциска Ассизского во время Всемирного дня животных в Мексике.
Питомцы в церкви Святого Франциска Ассизского во время Всемирного дня животных в Мексике.
Болельщица бразильского "Палмейраса" на стадионе "Альянц Парк" в Сан-Паулу.
Болельщица бразильского "Палмейраса" на стадионе "Альянц Парк" в Сан-Паулу.