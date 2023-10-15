Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231015/283269879.html
Политики с бутербродами, эмоциональный Трамп: забавный фотодайджест
Политики с бутербродами, эмоциональный Трамп: забавный фотодайджест
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T10:17+0400
2023-10-15T10:23+0400
мультимедиа
фотография
новости в фотографиях
фотоленты
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0f/283270058_0:219:2859:1828_1920x0_80_0_0_4592ce5e81f1c22fa86254f5b5e7e679.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0f/283270058_273:205:2729:2047_1920x0_80_0_0_88378bb2ce0362998d1d3be47e51f3bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Политики с бутербродами, эмоциональный Трамп: забавный фотодайджест

10:17 15.10.2023 (обновлено: 10:23 15.10.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / John Macdougall

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон едят бутерброд с рыбой на пирсе в Гамбурге.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон едят бутерброд с рыбой на пирсе в Гамбурге. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2023 / John Macdougall

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон едят бутерброд с рыбой на пирсе в Гамбурге.

© AP Photo / Chris O'Meara

Стив Платт и Стив Уильямс готовятся поймать лебедя для медицинского обследования на озере Мортон в США.

Стив Платт и Стив Уильямс готовятся поймать лебедя для медицинского обследования на озере Мортон в США. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Chris O'Meara

Стив Платт и Стив Уильямс готовятся поймать лебедя для медицинского обследования на озере Мортон в США.

© AP Photo / CJ Rivera/Invision

Группа Blue Man в Нью-Йорке.

Группа Blue Man в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / CJ Rivera/Invision

Группа Blue Man в Нью-Йорке.

© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии в 2024 году Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в Вулфборо.

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии в 2024 году Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в Вулфборо. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2023 / Joseph Prezioso

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии в 2024 году Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в Вулфборо.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Такса участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской федерации кинологического спорта "Летающий пес".

Такса участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской федерации кинологического спорта &quot;Летающий пес&quot;. - Sputnik Грузия
5/8
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Такса участвует в осеннем этапе соревнований Красноярской федерации кинологического спорта "Летающий пес".

© photo: Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Участник финальных соревнований по купольному пилотированию Кубка России по парашютному спорту выступает в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе.

Участник финальных соревнований по купольному пилотированию Кубка России по парашютному спорту выступает в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе. - Sputnik Грузия
6/8
© photo: Sputnik / Kirill Zykov
/
Перейти в фотобанк

Участник финальных соревнований по купольному пилотированию Кубка России по парашютному спорту выступает в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе.

© AFP 2023 / Ulises Ruiz

Питомцы в церкви Святого Франциска Ассизского во время Всемирного дня животных в Мексике.

Питомцы в церкви Святого Франциска Ассизского во время Всемирного дня животных в Мексике. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2023 / Ulises Ruiz

Питомцы в церкви Святого Франциска Ассизского во время Всемирного дня животных в Мексике.

© AP Photo / Bruna Prado

Болельщица бразильского "Палмейраса" на стадионе "Альянц Парк" в Сан-Паулу.

Болельщица бразильского &quot;Палмейраса&quot; на стадионе &quot;Альянц Парк&quot; в Сан-Паулу. - Sputnik Грузия
8/8
© AP Photo / Bruna Prado

Болельщица бразильского "Палмейраса" на стадионе "Альянц Парк" в Сан-Паулу.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0