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Депортация из стран ЕС – количество выдворенных мигрантов по странам
Депортация из стран ЕС – количество выдворенных мигрантов по странам
Количество мигрантов, депортированных из стран Евросоюза во втором квартале 2023 года, выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T20:36+0400
2023-10-15T20:46+0400
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Согласно инфографике Sputnik Латвия, основанной на данных статистической службы Eurostat, из 105 865 граждан стран, не являющихся членами Евросоюза, которым было приказано покинуть ЕС, 26 600 были депортированы. Данный показатель включает людей, вернувшихся в другие страны ЕС, но 76% из них были отправлены за пределы Евросоюза.Большая часть депортированных приходится на граждан Грузии – 9%, затем идут граждане Албании – 8%, Молдавии и Турции – по 5%, Индии – 4%.Наибольшее количество депортированных в страны, не входящие в ЕС, за квартал зафиксировано в Германии – 3 805 человек, далее следуют Франция – 3 005 человек и Швеция – 2 690 человек.C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим.В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, грузия - евросоюз, евросоюз, инфографика, инфографика
новости, в мире, грузия - евросоюз, евросоюз, инфографика, инфографика

Депортация из стран ЕС – количество выдворенных мигрантов по странам

20:36 15.10.2023 (обновлено: 20:46 15.10.2023)
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Количество мигрантов, депортированных из стран Евросоюза во втором квартале 2023 года, выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Сколько нелегальных мигрантов было выдворено из ЕС - Sputnik Грузия
Согласно инфографике Sputnik Латвия, основанной на данных статистической службы Eurostat, из 105 865 граждан стран, не являющихся членами Евросоюза, которым было приказано покинуть ЕС, 26 600 были депортированы.
Данный показатель включает людей, вернувшихся в другие страны ЕС, но 76% из них были отправлены за пределы Евросоюза.
Большая часть депортированных приходится на граждан Грузии – 9%, затем идут граждане Албании – 8%, Молдавии и Турции – по 5%, Индии – 4%.
Наибольшее количество депортированных в страны, не входящие в ЕС, за квартал зафиксировано в Германии – 3 805 человек, далее следуют Франция – 3 005 человек и Швеция – 2 690 человек.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим.
В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.
Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
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