https://sputnik-georgia.ru/20231015/ekonomist-rasskazal-kak-voyna-na-blizhnem-vostoke-izmenit-rynok-nefti-283269338.html

Экономист рассказал, как война на Ближнем Востоке изменит рынок нефти

Экономист рассказал, как война на Ближнем Востоке изменит рынок нефти

США надеялись, что Россия и Саудовская Аравия будут сражаться за долю на мировом энергетическом рынке, но американский план провалился 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T09:47+0400

2023-10-15T09:47+0400

2023-10-15T09:47+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Чем важна "Российская энергетическая неделя" в Москве? Почему спрос на углеводороды в будущем будет лишь расти? Как война на Ближнем Востоке изменит нефтегазовый рынок? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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