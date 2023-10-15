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Экономист рассказал, как война на Ближнем Востоке изменит рынок нефти
Экономист рассказал, как война на Ближнем Востоке изменит рынок нефти
США надеялись, что Россия и Саудовская Аравия будут сражаться за долю на мировом энергетическом рынке, но американский план провалился 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T09:47+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Чем важна "Российская энергетическая неделя" в Москве? Почему спрос на углеводороды в будущем будет лишь расти? Как война на Ближнем Востоке изменит нефтегазовый рынок? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, ближний восток, саудовская аравия, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, ближний восток, саудовская аравия, сша, видео
Экономист рассказал, как война на Ближнем Востоке изменит рынок нефти
США надеялись, что Россия и Саудовская Аравия будут сражаться за долю на мировом энергетическом рынке, но американский план провалился
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Чем важна "Российская энергетическая неделя" в Москве? Почему спрос на углеводороды в будущем будет лишь расти? Как война на Ближнем Востоке изменит нефтегазовый рынок?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.