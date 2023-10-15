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https://sputnik-georgia.ru/20231015/idealnoe-vremya-chtoby-privitsya-ot-grippa---zamglavy-minzdrava-gruzii-283283162.html
Идеальное время, чтобы привиться от гриппа замглавы Минздрава Грузии
Идеальное время, чтобы привиться от гриппа замглавы Минздрава Грузии
Вакцинация от гриппа для групп риска начнется с понедельника, заявила заместитель министра 15.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сейчас идеальное время для вакцинации от гриппа, сказала первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. В осеннем сезоне уже циркулируют риновирус и энтеровирус, сравнительно небольшой процент, примерно 7-8%, приходится на коронавирус. По ее словам, государство закупило 200 тысяч высококачественных четырехкомпонентных вакцин производства Abbott. Вакцина защищает от развития тяжелой формы гриппа, поэтому особенно важно вакцинировать людей из групп риска. "Вакцина бесплатна и ее полностью покрывает госпрограмма. В процессе вакцинации задействованы центры семейной медицины и большое количество клиник. Носителями высокого риска являются люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с диабетом и другими хроническими заболеваниями. Вакцинация очень важна для беременных", – заявила Габуния. По ее словам, Минздрав сохраняет определенное количество вакцин для беременных в течение года, чтобы, как только наступит беременность, они могли привиться. По словам замминистра, вакцинация от гриппа для групп риска начнется с понедельника. В сезоне 2023-2024 группами высокого риска в вакцинации против гриппа в Грузии были определены: люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, люди с гепатитом С (только те, кто проходит лечение), лица с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, лица с трансплантацией органов и муковисцидозом. Также пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений (школ), бенефициары домов престарелых и обслуживающий их персонал, медперсонал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, грипп, грипп атакует грузию, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, грипп, грипп атакует грузию, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии

Идеальное время, чтобы привиться от гриппа замглавы Минздрава Грузии

14:05 15.10.2023 (обновлено: 15:06 15.10.2023)
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает укол
Медицинский работник делает укол - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2023
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk
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Вакцинация от гриппа для групп риска начнется с понедельника, заявила заместитель министра
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сейчас идеальное время для вакцинации от гриппа, сказала первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
В осеннем сезоне уже циркулируют риновирус и энтеровирус, сравнительно небольшой процент, примерно 7-8%, приходится на коронавирус.

"Что касается гриппа, то пока вирус гриппа не циркулирует, зафиксированы лишь единичные случаи. На этой неделе ни одного вируса гриппа не было зарегистрировано. Сейчас идеальное время, чтобы привиться", – заявила Габуния.

По ее словам, государство закупило 200 тысяч высококачественных четырехкомпонентных вакцин производства Abbott. Вакцина защищает от развития тяжелой формы гриппа, поэтому особенно важно вакцинировать людей из групп риска.
"Вакцина бесплатна и ее полностью покрывает госпрограмма. В процессе вакцинации задействованы центры семейной медицины и большое количество клиник. Носителями высокого риска являются люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с диабетом и другими хроническими заболеваниями. Вакцинация очень важна для беременных", – заявила Габуния.
По ее словам, Минздрав сохраняет определенное количество вакцин для беременных в течение года, чтобы, как только наступит беременность, они могли привиться.
© SputnikЧертов грипп, или Верните ковид! карикатура
Чертов грипп, или Верните ковид! карикатура - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2023
Чертов грипп, или Верните ковид! карикатура
© Sputnik
По словам замминистра, вакцинация от гриппа для групп риска начнется с понедельника.
В сезоне 2023-2024 группами высокого риска в вакцинации против гриппа в Грузии были определены: люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, люди с гепатитом С (только те, кто проходит лечение), лица с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, лица с трансплантацией органов и муковисцидозом. Также пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений (школ), бенефициары домов престарелых и обслуживающий их персонал, медперсонал.
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