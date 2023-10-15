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Как Грузия отметила большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – фото
Как Грузия отметила большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – фото
Город Мцхета в день праздника стал нарядным и красочным. С погодой тоже повезло – было тепло и светило солнце. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 15.10.2023, Sputnik Грузия
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Великий духовный праздник Мцхетоба-Светицховлоба отмечают в Грузии. Sputnik публикует лучшие кадры с празднования этого события.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мцхета, мцхетоба-светицховлоба, празднование мцхетоба - светицховлоба, грузинские традиции и обычаи, культура, грузинская православная церковь, фото

Как Грузия отметила большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – фото

16:33 15.10.2023 (обновлено: 16:45 15.10.2023)
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Город Мцхета в день праздника стал нарядным и красочным. С погодой тоже повезло – было тепло и светило солнце. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечали Мцхетоба-Светицховлоба
Великий духовный праздник Мцхетоба-Светицховлоба отмечают в Грузии. Sputnik публикует лучшие кадры с празднования этого события.
© photo: Sputnik / Stringer

В городе Мцхета прошел большой праздник.

В городе Мцхета прошел большой праздник. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

В городе Мцхета прошел большой праздник.

© photo: Sputnik / Stringer

Мцхетоба-Светицховлоба отмечается при большом скоплении людей.

Мцхетоба-Светицховлоба отмечается при большом скоплении людей. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Мцхетоба-Светицховлоба отмечается при большом скоплении людей.

© photo: Sputnik / Stringer

В храме Светицховели состоялась с утра праздничная служба.

В храме Светицховели состоялась с утра праздничная служба. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

В храме Светицховели состоялась с утра праздничная служба.

© photo: Sputnik / Stringer

В основе праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня, во славу которого был построен храм, собор Светицховели.

В основе праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня, во славу которого был построен храм, собор Светицховели. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

В основе праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня, во славу которого был построен храм, собор Светицховели.

© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи православных верующих в этот день посещают храм во время торжественного богослужения.

Тысячи православных верующих в этот день посещают храм во время торжественного богослужения. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи православных верующих в этот день посещают храм во время торжественного богослужения.

© photo: Sputnik / Stringer

Верующие возносят молитвы и поздравляют друг друга с праздником.

Верующие возносят молитвы и поздравляют друг друга с праздником. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Верующие возносят молитвы и поздравляют друг друга с праздником.

© photo: Sputnik / Stringer

В храме Светицховели в этот день царит особенная атмосфера.

В храме Светицховели в этот день царит особенная атмосфера. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

В храме Светицховели в этот день царит особенная атмосфера.

© photo: Sputnik / Stringer

История создания и строительства храма восходит к IV веку.

История создания и строительства храма восходит к IV веку. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

История создания и строительства храма восходит к IV веку.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня Светицховели является самым большим из старинных и древних храмов на территории Грузии.

Сегодня Светицховели является самым большим из старинных и древних храмов на территории Грузии. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня Светицховели является самым большим из старинных и древних храмов на территории Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Город Мцхета превратился в одну большую праздничную площадку.

Город Мцхета превратился в одну большую праздничную площадку. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Город Мцхета превратился в одну большую праздничную площадку.

© photo: Sputnik / Stringer

На улицах можно было заметить людей не только в традиционной грузинской одежде, но и старинном боевом облачении.

На улицах можно было заметить людей не только в традиционной грузинской одежде, но и старинном боевом облачении. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

На улицах можно было заметить людей не только в традиционной грузинской одежде, но и старинном боевом облачении.

© photo: Sputnik / Stringer

Праздник посетили тысячи людей, среди них жители Грузии из разных регионов страны и туристы.

Праздник посетили тысячи людей, среди них жители Грузии из разных регионов страны и туристы. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Праздник посетили тысячи людей, среди них жители Грузии из разных регионов страны и туристы.

© photo: Sputnik / Stringer

В центре Мцхета были организованы ярмарки-продажи сувениров и сельскохозяйственной продукции.

В центре Мцхета были организованы ярмарки-продажи сувениров и сельскохозяйственной продукции. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

В центре Мцхета были организованы ярмарки-продажи сувениров и сельскохозяйственной продукции.

© photo: Sputnik / Stringer

Все было очень нарядно и красочно. Город преобразился.

Все было очень нарядно и красочно. Город преобразился. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Все было очень нарядно и красочно. Город преобразился.

© photo: Sputnik / Stringer

Погода тоже была яркая, солнечная и теплая, что радовало всех.

Погода тоже была яркая, солнечная и теплая, что радовало всех. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Погода тоже была яркая, солнечная и теплая, что радовало всех.

© photo: Sputnik / Stringer

В центре города была установлена и сцена, на которой выступали коллективы, исполняющие различные народные песни и танцы.

В центре города была установлена и сцена, на которой выступали коллективы, исполняющие различные народные песни и танцы. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

В центре города была установлена и сцена, на которой выступали коллективы, исполняющие различные народные песни и танцы.

© photo: Sputnik / Stringer

Для гостей праздника были организованы различные развлечения.

Для гостей праздника были организованы различные развлечения. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Для гостей праздника были организованы различные развлечения.

© photo: Sputnik / Stringer

В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие фермеры со всей Грузии.

В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие фермеры со всей Грузии. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие фермеры со всей Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

На праздник жители Грузии направлялись целыми семьями. Развлечения были организованы и для детей.

На праздник жители Грузии направлялись целыми семьями. Развлечения были организованы и для детей. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

На праздник жители Грузии направлялись целыми семьями. Развлечения были организованы и для детей.

© photo: Sputnik / Stringer

Мцхетоба-Светицховлоба – христианский и государственный праздник в Грузии. Он был учрежден Грузинской Православной церковью и отмечается 14 октября.

Мцхетоба-Светицховлоба – христианский и государственный праздник в Грузии. Он был учрежден Грузинской Православной церковью и отмечается 14 октября. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Мцхетоба-Светицховлоба – христианский и государственный праздник в Грузии. Он был учрежден Грузинской Православной церковью и отмечается 14 октября.

© photo: Sputnik / Stringer

Народные гуляния в центре Мцхета проходили в день праздника до позднего вечера.

Народные гуляния в центре Мцхета проходили в день праздника до позднего вечера. - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Народные гуляния в центре Мцхета проходили в день праздника до позднего вечера.

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