https://sputnik-georgia.ru/20231015/kak-gruziya-otmetila-bolshoy-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba---foto-283283348.html

Как Грузия отметила большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – фото

Как Грузия отметила большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – фото

Город Мцхета в день праздника стал нарядным и красочным. С погодой тоже повезло – было тепло и светило солнце. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 15.10.2023, Sputnik Грузия

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Великий духовный праздник Мцхетоба-Светицховлоба отмечают в Грузии. Sputnik публикует лучшие кадры с празднования этого события.

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