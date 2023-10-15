Как Грузия отметила большой праздник Мцхетоба-Светицховлоба – фото
В городе Мцхета прошел большой праздник.
В городе Мцхета прошел большой праздник.
Мцхетоба-Светицховлоба отмечается при большом скоплении людей.
Мцхетоба-Светицховлоба отмечается при большом скоплении людей.
В храме Светицховели состоялась с утра праздничная служба.
В храме Светицховели состоялась с утра праздничная служба.
В основе праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня, во славу которого был построен храм, собор Светицховели.
В основе праздника лежит чудо: обретение Грузией величайшей святыни, Хитона Господня, во славу которого был построен храм, собор Светицховели.
Тысячи православных верующих в этот день посещают храм во время торжественного богослужения.
Тысячи православных верующих в этот день посещают храм во время торжественного богослужения.
Верующие возносят молитвы и поздравляют друг друга с праздником.
Верующие возносят молитвы и поздравляют друг друга с праздником.
В храме Светицховели в этот день царит особенная атмосфера.
В храме Светицховели в этот день царит особенная атмосфера.
История создания и строительства храма восходит к IV веку.
История создания и строительства храма восходит к IV веку.
Сегодня Светицховели является самым большим из старинных и древних храмов на территории Грузии.
Сегодня Светицховели является самым большим из старинных и древних храмов на территории Грузии.
Город Мцхета превратился в одну большую праздничную площадку.
Город Мцхета превратился в одну большую праздничную площадку.
На улицах можно было заметить людей не только в традиционной грузинской одежде, но и старинном боевом облачении.
На улицах можно было заметить людей не только в традиционной грузинской одежде, но и старинном боевом облачении.
Праздник посетили тысячи людей, среди них жители Грузии из разных регионов страны и туристы.
Праздник посетили тысячи людей, среди них жители Грузии из разных регионов страны и туристы.
В центре Мцхета были организованы ярмарки-продажи сувениров и сельскохозяйственной продукции.
В центре Мцхета были организованы ярмарки-продажи сувениров и сельскохозяйственной продукции.
Все было очень нарядно и красочно. Город преобразился.
Все было очень нарядно и красочно. Город преобразился.
Погода тоже была яркая, солнечная и теплая, что радовало всех.
Погода тоже была яркая, солнечная и теплая, что радовало всех.
В центре города была установлена и сцена, на которой выступали коллективы, исполняющие различные народные песни и танцы.
В центре города была установлена и сцена, на которой выступали коллективы, исполняющие различные народные песни и танцы.
Для гостей праздника были организованы различные развлечения.
Для гостей праздника были организованы различные развлечения.
В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие фермеры со всей Грузии.
В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие фермеры со всей Грузии.
На праздник жители Грузии направлялись целыми семьями. Развлечения были организованы и для детей.
На праздник жители Грузии направлялись целыми семьями. Развлечения были организованы и для детей.
Мцхетоба-Светицховлоба – христианский и государственный праздник в Грузии. Он был учрежден Грузинской Православной церковью и отмечается 14 октября.
Мцхетоба-Светицховлоба – христианский и государственный праздник в Грузии. Он был учрежден Грузинской Православной церковью и отмечается 14 октября.
Народные гуляния в центре Мцхета проходили в день праздника до позднего вечера.
Народные гуляния в центре Мцхета проходили в день праздника до позднего вечера.