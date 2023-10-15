https://sputnik-georgia.ru/20231015/natsionalnyy-balet-sukhishvili-provedet-kontserty-vo-frantsii-i-belgii-283036138.html

Национальный балет "Сухишвили" проведет концерты во Франции и Бельгии

Национальный балет "Сухишвили" проведет концерты во Франции и Бельгии

У европейской публики будет возможность познакомиться с зажигательными грузинскими танцами 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" в декабре этого года проведет концерты во французском городе Мобёж и в столице Бельгии Брюсселе, говорится в сообщении ансамбля.Выступления артистов состоятся в рамках масштабного европейского фестиваля культуры "Европалия", который проводится в Бельгии с 1969 года под патронажем королевской семьи. В этом году фестиваль принимает Грузию в качестве страны-гостя, поэтому все мероприятия посвящены ей. Как говорится в анонсе, "Сухишвили" проведут концерты 13 декабря в Мобёже и 14 декабря в Брюсселе. Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие. Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили. Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, новости, брюссель, бельгия, франция, илико сухишвили, нино рамишвили, нино сухишвили